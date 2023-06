Un soldat rus a scăpat ca prin urechile acului, după ce a fost abandonat pe frontul din Ucraina. Ce au pățit camarazii săi la scurt timp VIDEO

Un soldat rus se poate considera norocos, deși a fost abandonat de camarazii săi pe front, scrie The New Voice OF Ukraine.

Un video postat pe rețelele de socializare arată cum un soldat rus cade de pe un vehicul blindat în momentul în care acesta se pune în mișcare, pentru a fugi de forțele ucrainene. Imaginile au fost surprinse de o dronă a armatei Ucrainei.

Într-o clipă însă ghinionul acestuia se transformă în noroc după ce, câteva zeci de secunde mai târziu, blindatul este aruncat în aer de forțele ucrainene.

The Omega Company does not let the Russians escape#Ukraina pic.twitter.com/1df85QVqdu — TOGA (@KrzysztofJano15) June 12, 2023

