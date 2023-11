Doi soldați ruși, surprinși când își abandonează camaradul rănit pe frontul din Ucraina și îi iau paltonul: ”Fără comentarii” VIDEO

Noi imagini brutale cu soldații ruși de pe frontul din Ucraina au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Imaginile în care apar trei soldați ruși au fost filmate din dronă pe frontul din Avdiivka, unde au loc lupte crâncene de mai multe luni.

Potrivit imaginilor, unul dintre soldați era grav rănit. Deși inițial ceilalți doi l-au târât pentru a-l salva, au renunțat și au plecat mai departe, nu înainte însă de a-i lua paltonul de pe el. Soldatul rănit a fost filmat în timp ce încerca să se târască după ei.

Ulterior, în timp ce cei doi soldați s-au oprit să se odihnească lângă un copac, au fost atacați de ucraineni, unul fiind ucis de un proiectil. Soldatul rămas în viață l-a învelit cu paltonul luat de la celălalt camarad și a plecat mai departe.

Videoclipul a fost distribuit pe rețeaua X de corespondentul de război Ilie Ponomarenko.

An episode from the Battle of Avdiivka

by Ukraine’s 47th Mechanized.

No words.

I’m speechless, to be honest. pic.twitter.com/3ucafBysPs