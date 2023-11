Forțele armate ale Ucrainei au distribuit un videoclip în care apare un soldat rus care fugea cu motocicleta încercând să scape de o dronă plină cu explozibil.

Scena a fost filmată la sud de Bahmut.

Soldatul se deplasează cu viteză în timp ce este urmărit de drona ucraineană, însă este ajuns din urmă.

South of Bakhmut, a Ukrainian FPV munition chases down a Russian soldier on a motorbike. pic.twitter.com/peMxY18v1M