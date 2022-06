Cum și-au ”cârpit” rușii vechile tancuri T-62 din perioada sovietică, pentru a rezista în Ucraina FOTO

Mai multe tancuri T-62 trimise de Rusia pe câmpul de luptă din Ucraina au fost ”echipate” cu sisteme de protecție improvizate din diverse materiale.

Recent, astfel de tancuri au fost observate în sudul regiunii Herson.

În imaginile postate pe internet se observă o protecție de tip cușcă metalică - un blindaj suplimentar improvizat pentru turelă, conceput pentru a rezista unui atac cu rachete ghidate antitanc (ATGM), precum Javelin-urile furnizate Ucrainei de SUA.

Exclusive from Kherson Herald: "Arrival of Russian tanks in the Kherson region. Tanks are moving both in the direction of Nikolaev and Krivoy Rog. It is difficult to estimate their number, but the armored vehicles have not stopped moving for the third day, day and night." pic.twitter.com/emctGzOyJ7