Trump, Zelenski și Macron s-au întâlnit la Paris. Anunțul președintelui ucrainean: „Pacea prin forță superioară este posibilă” VIDEO

Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Paris, la Palatul Elysee, sub auspiciile lui Emmanuel Macron. Președinții SUA și Ucrainei au venit în Franța pentru inaugurarea Catedralei Notre Dame, după renovarea complexă de care a avut nevoie din cauza incendiului. Trump și Zelenski au discutat despre războiul din Ucraina, aceasta fiind prima lor întâlnire de când Trump a câștigat alegerile prezidențiale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris drept productivă întâlnirea sa cu președintele francez Emmanuel Macron și președintele ales al SUA, Donald Trump, spunând că toți doresc să pună capăt războiului din Ucraina în mod echitabil și cât mai curând posibil.

„O întâlnire bună și productivă cu președintele Trump și președintele Macron. Ca întotdeauna, președintele Trump este hotărât. Mulțumesc pentru asta. Mulțumim și președintelui Macron pentru organizarea acestei întâlniri la Paris. Am vorbit despre oamenii noștri, despre situația de pe câmpul de luptă, și o pace justă pentru Ucraina. Cu toții dorim să punem capăt acestui război cât mai repede și într-un mod echitabil. Am fost de acord să continuăm să lucrăm.” a spus Volodimir Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Ulterior, a comentat și Emmanuel Macron. „Statele Unite, Ucraina și Franța. Împreună în această zi istorică. S-au adunat la Notre-Dame. Să continuăm eforturile noastre comune pentru pace și securitate” a scris președintele francez pe Twitter.

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT