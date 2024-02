Rusia a pierdut de la începutul războiului peste 400.000 de soldați, susțin oficiali militari din Germania

Statul Major al armatei ucrainene a informat, vineri, 16 februarie, că armata rusă a pierdut de la începutul invaziei Ucrainei, 400.300 de oameni, ucişi şi răniţi, fără să ofere alte detalii, relatează Le Monde.

Acest bilanţ sunt inevitabile, în contextul în care nici armata rusă şi nici armata ucraineană nu-şi comunică pierderile.

Rusia suferă pierderi ”uriaşe” de oameni şi de material în Războiul din Ucraina, iar aramata rusă va ieşi ”slăbită” din conflict, declara în decembrie cotidianului Süddeutsche Zeitung generalul german Christian Freuding, care supervizează susţinerea Kievului în armata germană (Bundeswehr).

