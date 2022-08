Ucraina cere să fie primită de urgență în NATO. Oficialii de la Kiev consideră că planul pe termen lung trebuie reconsiderat

Olga Stefanișina, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană și euro-atlantică, a cerut luni, 29 august, aderarea directă a țării sale la NATO, în contextul în care războiul cu Rusia a ajuns în a șasea lună, relatează The Kyiv Independent.

În opinia sa, odată cu schimbarea circumstanțelor, după 24 februarie și după jumătate de an de război, potențiala decizie a NATO cu privire la planul de acțiune vizând aderarea (MAP) pentru Ucraina nu mai are aceeași importanță ca înainte.

Oficialul ucrainean a subliniat că țara sa a dovedit că sectorul de securitate și apărare, plus mai multe structuri, sunt la standardele NATO, implementând deja de facto multe dintre practicile Alianței. În plus, armata Ucrainei câștigă acum o experiență unică de luptă pe care armata aliaților NATO nu o are, a mai spus Stefanișina.

”În chestiunile legate de garanțiile de securitate, doar apartenența poate schimba situația”, a mai explicat ea.

Ea a mai menționat că încă nu vede rostul unor discuții serioase privind obiecțiile Rusiei față de aderarea Ucrainei la NATO, având în vedere că perspectiva negocierilor cu Kremlinul este, în prezent, îndepărtată.

Vicepremierul ucrainean a precizat că țara sa va reveni eventual la masa negocierilor după ce toate teritoriile ocupate de ruși vor fi eliberate.

