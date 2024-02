Ucraina a anunțat miercuri, 14 februarie, lovirea și cel mai probabil scufundarea unei nave ruse de debarcare de mare capacitate, Ţezar Kunikov, în largul peninsulei ocupate Crimeea.

Un post de ştiri ucrainean a publicat mai multe înregistrări video care arată o coloană de fum ridicându-se deasupra mării în largul coastei sudice a Crimeei, precum şi elicoptere care zboară deasupra mării. Potrivit presei ucrainene, nava a fost scufundată.

This was reported by Ukrainian and Russian media. According to the Ukrainian media, the ship was sunk, but there is no confirmation of this information yet.

"Forţele armate ucrainene, împreună cu unitatea de informaţii a Ministerului Apărării, au distrus nava mare de debarcare Ţezar Kunikov. Aceasta se afla în apele teritoriale ucrainene în apropiere de Alupka în momentul loviturii", a declarat armata ucraineană.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei, care anunţase anterior că a distrus şase drone în Marea Neagră.

Agenţia de informaţii a armatei ucrainene a declarat că nava de război rusă a fost atacată cu drone navale şi a publicat un videoclip cu momentul atacului.

❗️ The Main Directorate of Intelligence of Ukraine published footage of the destruction of the Russian Big Landing Ship "Caesar Kunikov" pic.twitter.com/lQDyjAbNJN

Ucraina a folosit drone navale fără echipaj produse intern și denumite Magura V5.

Vasul de debarcare Ţezar Kunikov a fost folosit de Rusia în războaiele împotriva Georgiei, Siriei și Ucrainei.

În mod simbolic, ofițerul sovietic după care a fost numită nava, a fost ucis exact în această zi în urmă cu 81 de ani.

„Ţezar Kunikov” (BDK-64) este o navă mare de debarcare a Proiectului 775 (775/II) a Flotei Mării Negre a Marinei URSS, aflată până acum în serviciu cu Flota Mării Negre a Marinei Ruse, cu sediul la Sevastopol.

Lungimea sa este de 112,5 metri, lățimea de 15 metri. Echipajul este format din 87 de persoane.

Filmările directoratului ucrainean de informații surprind inclusiv momentul în care muniția aflată la bordul navei explodează.

According to media reports, a Russian large landing ship Caesar Kunikov was attacked and possibly sank in the Black Sea.

There have been reports that this is an operation of Main Intelligence Directorate of Ukraine and the ship was attacked with drones.

"Caesar Kunikov"… pic.twitter.com/wSo3VJUHAY