Putin, prins în ofsaid. Ucraina anunță că a capturat 100 de soldați în Kursk și a distrus un avion de luptă Su-34, Rusia își retrage forțele VIDEO/FOTO

Comandantul-şef al armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, l-a informat miercuri, 14 august, pe preşedintele Volodimir Zelenski că trupele ucrainene au capturat 100 de prizonieri de război ruşi în regiunea Kursk. Pe de altă parte, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu jurnaliștii de la Wall Street Journal, Moscova şi-ar retrage o parte din trupele din Ucraina ca răspuns la atacurile ucrainene de pe teritoriul său, relatează SkyNews.

Potrivit unei postări pe Telegram a preşedintelui ucrainean, Oleksandr Sîrski a vorbit cu el prin legătură video şi i-a spus că de la începutul zilei, peste 100 de militari ruşi au fost capturaţi în regiunea Kursk şi există un avans de 1-2 km în anumite zone (în regiunea Kursk - n.r.), în timp ce ”căutarea şi distrugerea inamicului în Sudja a fost finalizată”.

Zelenski i-a mulţumit lui Sîrski pentru ”realimentarea fondului de schimb”, referire la capturarea prizonierilor de război, Rusia şi Ucraina făcând în mod regulat schimburi de prizonieri.

Sîrski a raportat, de asemenea, cu privire la situaţia de pe front, pe toate direcţiile majore.

Ads

”Raportul de dimineaţă al comandantului-şef Oleksandr Sîrski privind situaţia în toate direcţiile principale, în special în zonele Toreţk şi Pokrovsk, precum şi operaţiunea din regiunea Kursk. Nu uităm nici o secundă frontul nostru estic. L-am instruit pe comandantul suprem să consolideze această direcţie folosind echipamentele şi proviziile furnizate în prezent de partenerii noştri”, a postat Zelenski şi pe platforma X.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region. Ads We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2024

Totodată, Statul Major General al armatei ucrainene a declarat că o aeronavă Su-34 a Rusiei a fost distrusă în timpul unei misiuni de luptă în regiunea de frontieră rusă în timpul nopţii. ”Activitatea de eliminare a ocupanţilor, a echipamentelor şi armelor acestora continuă permanent”, a declarat Statul Major.

⚡️ JUST IN: The Ukrainian General Staff reported that a Russian SU-34 was destroyed in the Kursk region tonight. pic.twitter.com/96umyp8eUP — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2024

Ads

Rusia își regrupează forțele

Pe de altă parte, Moscova şi-ar retrage o parte din trupele din Ucraina ca răspuns la atacurile de pe teritoriul său, potrivit oficialilor americani care au vorbit cu Wall Street Journal.

The Ukrainian armed forces have captured "hundreds" of POWs in Kursk Region The unexpectedness of the operation of the Ukrainian army's invasion of Kursk Region and the unpreparedness of the Russian military led to the fact that many of them were captured. This could be hundreds… pic.twitter.com/hWhklRGQdw — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2024

Acesta este primul semn că operaţiunea Kievului din Kursk forţează Moscova să îşi regrupeze forţele, scrie WSJ. Oficialii americani au declarat că nu este clar câte trupe au fost retrase, iar Washingtonul încă încearcă să înţeleagă semnificaţia mişcării.

Ads

Ukrainian journalists showed footage from Kursk Region According to ТСН, the city was not badly damaged. There is some damage from aerial bombs that are dropped by the Russians themselves. Ukrainian journalists showed footage of the removal of the Russian flag from one of the… pic.twitter.com/ulFahyFImc — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2024

Rusia pare să întâmpine în continuare dificulăţi în a respinge incursiunea ucraineană, la mai mult de o săptămână de la începutul acesteia.

Demilitarization of East Prussia Russia is moving troops to the Kursk region from the Kaliningrad region, Lithuanian Defense Minister Laurynas Kasčiūnas said. "We even call it 'demilitarization' of Kaliningrad, which is happening thanks to the bravery of your military, thanks… pic.twitter.com/xnPfW8Q1ao — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2024

Moscova a afirmat că a început să contracareze ofensiva în regiunea sa Kursk, însă guvernatorul regiunii învecinate Belgorod a declarat stare de urgenţă regională în primele ore ale dimineţii, invocând continuarea atacurilor ucrainene.

Ads