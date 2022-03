Peste 100 de cărucioare au fost aduse vineri, 18 martie, în piața din centrul orașului Lvov pentru a atrage atenția asupra numărului înspăimântător de mare al copiilor uciși de armata rusă.

Potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare, în piață au fost aduse 109 cărucioare, pentru fiecare copil care a murit în cele trei săptămâni de război.

These baby strollers are for every kid who died bcoz the world leaders & united nations failed stop this war .. pic.twitter.com/Sx4wU6RCun