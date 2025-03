14 morți și zeci de răniți în Ucraina. Rușii au lansat mai multe rachete și aproape 150 de drone FOTO

Cel puţin 11 persoane au fost ucise şi 30 rănite, inclusiv cinci copii, în atacuri cu rachete şi drone ruseşti asupra oraşului Dobropillia din estul Ucrainei în timpul nopţii, a anunţat sâmbătă, 8 martie, Ministerul ucrainean de Interne. Alţi trei civili au fost ucişi într-un atac cu dronă asupra regiunii Harkov din nord-est, a adăugat ministerul.

Forţele ruse au atacat Dobropillia cu rachete balistice, rachete multiple şi drone, avariind opt clădiri cu mai multe etaje şi 30 de maşini.

„În timp ce stingeau incendiul, ocupanţii au lovit din nou, deteriorând camionul de pompieri”, a declarat Ministerul pe Telegram.

Ministerul a publicat fotografii cu clădiri parţial distruse, cuprinse de flăcări, şi cu salvatori care îndepărtează molozul din clădiri.

Hellish photos: Russian occupiers struck Dobropillya in Donetsk region

At least 11 killed and 30 injured.

Residential buildings and dozens of apartments are on fire. While firefighters were extinguishing the blaze, Russia launched a repeat strike, damaging a fire truck. pic.twitter.com/6J61egPzii