Rusia susține că 17 civili au fost uciși în ofensiva ucraineană din Kursk FOTO/VIDEO

Serviciile medicale ruse au stabilit marţi, 20 august, la 17 numărul civililor morţi şi la peste 140 numărul răniţilor în urma ofensivei lansate de Ucraina pe 6 august în regiunea Kursk din Rusia, informează EFE.

Din cei peste 140 de răniţi, 75 au fost internaţi în spital, inclusiv patru copii.

"Conform ultimelor date, a fost stabilită moartea a 17 persoane în urma atacurilor din partea forţelor armate ale Ucrainei. Din cei peste 140 de răniţi, 75 au fost internaţi în spital, inclusiv patru copii", a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor medicale ruse, citat de agenţia oficială rusă de presă TASS.

Pe 12 august, guvernatorul interimar al regiunii Kursk, Alexei Smirnov, l-a informat pe preşedintele Vladimir Putin că atacul ucrainean a provocat 12 decese în rândul populaţiei şi rănirea a 121 de persoane.

Potrivit Ucrainei, în două săptămâni de luptă trupele sale au preluat controlul asupra a aproape o sută de localităţi şi a peste 1.200 de km pătraţi din teritoriul regiunii Kursk, ceea ce reprezintă puţin peste 4% din suprafaţa totală.

All the action into Kursk, & the airfield campaign, & the campaign against fuel supplies… Looks to me like Russia is getting its ass kicked. https://t.co/qDRUrNL8xM