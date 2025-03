19 atacuri ale Ucrainei care îl pun la zid pe Putin: Harta arătată lui Trump ce produce groază la Moscova VIDEO HARTĂ

În ultimele luni, trupele ruse au câștigat avânt pe teren într-o asemenea măsură încât liderul de la Kremlin a spus că avansează „practic pe întreaga linie a frontului”. Dar cele 19 atacuri surpriză ale Ucrainei din acest an îl pun la zid pe Putin, deoarece ele au vizat rafinăriile de petrol și centralele electrice din interiorul Rusiei. Harta acestor lovituri ale Kievului a fost arătată lui Trump, ea producând groază la Moscova, din cauza faptului că poate fractura mașina de război.

Acestea sunt motivul pentru care prima cerere de încetare a focului a lui Vladimir Putin este de a face să înceteze aceste atacuri dure ale Ucrainei, potrivit The Telegraph.

Analiştii spun că Moscova s-a chinuit să-şi apere instalaţiile petroliere, deoarece majoritatea resurselor sale sunt în prima linie. În orașul Ufa, la 700 de mile (1.126 km) est de Moscova și la mai mult de 1.000 de mile (1.609 km) de Kiev, unitatea de drone a lui Zelenski a lovit mai mult decât oricând înainte teritoriul Rusiei.

Ads

Rafinăria de petrol Ufimsky – una dintre cele mai mari din Rusia – a izbucnit în flăcări care au ars atât de puternic, încât au putut fi văzute deasupra orizontului orașului ore în șir. Localnicii au crezut că a avut loc un cutremur.

Rusia a fost lovită de zeci de atacuri similare asupra rafinăriilor de petrol și centralelor sale electrice. Ele sunt motivul pentru care prima cerere de încetare a focului a lui Vladimir Putin este să facă să înceteze loviturile Kievului. În ultimele luni, trupele ruse au câștigat avânt pe teren într-o asemenea măsură încât Putin a spus că avansează „practic pe întreaga linie a frontului”.

Dar ritmul cu care Ucraina atacă Rusia pe teritoriul său a crescut, de asemenea, rapid de la începutul anului 2025. Atacurile sunt o modalitate prin care Ucraina poate încetini forța armatei ruse prin țintirea depozitelor de combustibil care alimentează avioane, tancuri și avioane. Dar ele reflectă și un alt obiectiv al Ucrainei: dorința de a „aduce războiul acasă” la Putin și la poporul rus, care aude puțin despre dificultățile câmpului de luptă la sute sau chiar la mii de km distanță.

Ads

Asta ar putea explica, parțial, de ce, după o convorbire cu președintele SUA de marți, Putin a fost dispus să accepte o încetare parțială a focului cu Ucraina, acoperind atacurile asupra infrastructurii energetice, continuând în același timp să împingă în prima linie. Telegraph a strâns date despre fiecare atac raportat la rafinărie de la începutul invaziei la scară largă – verificat de experți – care arată că 19 atacuri au avut loc deja până acum în acest an, comparativ cu 25 pe parcursul întregului an 2024.

FOTO / captură OpenStreet Map

Pe 11 ianuarie, un atac cu dronă ucraineană a declanșat un incendiu la rafinăria Taneco din orașul Nijnekamsk, Tatarstan. A fost pentru a doua oară într-un an când instalația, situată la aproximativ 800 de mile (1.287 km) distanță de Ucraina, a fost lovită de forțele de la Kiev. Livia Gallarati, analist la Energy Aspects, a declarat că a existat un impact tangibil asupra volumului de țiței procesat de rafinăriile rusești.

Ads

„Unele dintre site-urile despre care știm că au fost atacate și am putut să confirmăm că sunt rafinării foarte mari și importante”, a spus ea. "Și am observat o scădere semnificativă a producției rafinăriilor rusești - înainte de atacuri, acestea rafinau în jur de 5,5 milioane de barili pe zi. Acum am scăzut la aproximativ 5,1 milioane de barili pe zi. Deci, cu siguranță a existat un impact asupra rulajelor."

Ucraina lovește puternic Rusia cu drone

Rămân întrebări dacă oprirea propusă a atacurilor energetice va avea loc. Atât Ucraina, cât și Rusia au susținut miercuri dimineață că facilitățile lor au fost vizate, chiar și după apelul telefonic dintre Trump și Putin. Ucraina plănuise cu siguranță mai mult. Zelenski a dezvăluit luni că forțele sale au testat cu succes o dronă cu rază lungă de acțiune capabilă să parcurgă 1.800 de mile (2.900 km).

Kievul și-a propus să producă un milion de drone în 2024. Zelenski a spus că au ajuns să producă peste 2,2 milioane. Anul acesta, el și-a stabilit un obiectiv de 4,5 milioane - toate realizate în interiorul Ucrainei. Și în timp ce dronele ar putea fi mai capabile și mai sofisticate, Kievul a arătat, de asemenea, o tendință creativă cu atacurile sale împotriva Rusiei.

Ads

În întunericul nopții de la sfârșitul lunii ianuarie, regimentul 14 al armatei ucrainene a lansat un atac major asupra stației de pompare a petrolului Novozybkov din Rusia, în apropiere de granița cu Belarus.

Arma lor preferată a fost o aeronavă ușoară E-300 SkyRanger modificată într-o dronă echipată cu o sarcină utilă de 100 kg, capabilități de bombardare de precizie și un sistem de control de la distanță la bord. Imaginile atacului au arătat o bombă puternică FAB-250 montată pe o aeronavă ușoară similară, alături de un obuz de 120 mm, arătând dimensiunea armelor.

Pe lângă impactul asupra producției de țiței la rafinăriile importante, astfel de atacuri aduc atenția asupra războiului asupra rușilor care, probabil, sunt alimentați cu dezinformare de către guvern, dar nu pot ignora incendiile mari care ard în zona lor, potrivit Emily Ferris, analist la Rusi. „Aceste atacuri demonstrează extinderea geografică a Ucrainei în Rusia și, din punct de vedere psihologic, aduce războiul acasă”, a spus ea. Rezultatul este că fluxurile de petrol ale Rusiei către Europa au fost afectate.

Ads

Chiar săptămâna trecută, Ungaria și-a văzut aprovizionarea cu petrol din Rusia suspendată temporar după ce armata ucraineană a declarat că a vizat conducta Druzhba din regiunea Oryol din vestul Rusiei. Este foarte valoros pentru Rusia, deoarece oferă o rută critică pentru exportul de cantități mari de țiței în întreaga Europă, inclusiv în Polonia, Republica Cehă și Germania.

Numărul tot mai mare de atacuri pe teritoriul Rusiei a venit într-un moment în care Trump a promis să înceapă negocierile de pace, Kievul dorind să demonstreze că încă deține o anumită pârghie.

Ads