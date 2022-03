Numărul victimelor din orașul ucrainean Irpin, aflat la periferia nord-vestică a Kievului, depășește 200, a anunțat miercuri, 30 martie, primarul Oleksandr Markuşin.

”În momentul de vârf al ostilităţilor, când bombardamentele durau întreaga zi, oamenii erau pur şi simplu îngropaţi în grădini sau chiar în parcuri. Cred că au murit, din păcate, în jur de 200 sau 300 de oameni”, a spus primarul în cursul unei conferinţe de presă.

În urma bombardamentelor intense ale armatei ruse, Irpin este acum un oraș-fantomă, în care cadavrele sunt încă pe străzi.

This is how #Irpen, liberated from the invaders, looks like. pic.twitter.com/TwqBxoFVmp