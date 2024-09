Trei morţi şi nouă răniţi în urma unui atac al ruşilor asupra unui sat din regiunea Harkov FOTO/VIDEO

Trei oameni au murit şi alţi nouă au fost răniţi în urma bombardamentelor de joi, 12 septembrie, ale ruşilor asupra unui sat din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, afirmă procurorii regionali, citaţi de Reuters.

Într-o declaraţie se arată că o persoană a murit din cauza rănilor la spital, în urma atacului asupra satului Borova, la sud-est de Harkov.

The rescuers found an 86-year-old woman from under the rubble of the destroyed house. She is currently in the hospital

This morning, the enemy struck a two-story residential building in the village of Borova