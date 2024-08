Bilanțul atacurilor ruse asupra orașului Harkov a ajuns la 6 morți. Zelinski, supărat pe Occident că nu-l lasă să folosească rachetele cu rază lungă de acţiune VIDEO

Cel puţin şase oameni au fost uciși vineri, 30 august, în urma unor atacuri aeriene ale Rusiei asupra Harkov, al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, în nord-est, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.

Harkov, care avea 1,4 milioane de locuitori înainte de război, se află la aproximativ 40 de kilometri de graniţa cu Rusia şi este bombardat frecvent de când a început conflictul, în februarie 2022.

"Din păcate, bilanţul morţilor a crescut la şase", a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Synegubov.

Potrivit ministrului de Interne Igor Klymenko, printre cei ucişi se află o fată de 14 ani. Atacul s-a soldat, de asemenea, cu cel puţin 59 de răniţi, între care nouă copii cu vârste cuprinse între cinci şi şaisprezece ani, a precizat ministrul.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că "această lovitură nu ar fi putut avea loc" dacă Occidentul ar fi autorizat ţara sa să vizeze în profunzime Rusia cu rachetele cu rază lungă de acţiune care i-au fost livrate.

Majoritatea ţărilor occidentale au refuzat până acum să facă acest lucru, temându-se de o escaladare cu Moscova, notează AFP

The Russian strike on Kharkiv directly on people, on ordinary house. All services are currently engaged in the rescue operation. I thank everyone who is helping to save lives at this moment.

