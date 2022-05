Bilanțul atacului lansat de ruși asupra Teatrului Dramatic din Mariupol pe 16 martie este de aproximativ 600 de morți, potrivit unei investigații efectuate de agenția de știri Associated Press.

„O investigație a Associated Press a găsit dovezi că atacul a fost de fapt mult mai mortal decât se estima, ucigând aproape de 600 de persoane în interiorul și în afara clădirii. Bilanțul este aproape dublu față de numărul de morți citat până acum, iar mulți supraviețuitori estimează un număr și mai mare”, a precizat agenția, citată de Ukrinform.

În realizarea raportului, jurnaliștii au discutat cu 23 de supraviețuitori și salvatori și au recreat ceea ce s-a întâmplat în interiorul teatrului în acea zi. Aceștia au analizat și fotografii și înregistrări video realizate în interior înainte, în timpul atacului și după.

Potrivit martorilor, în momentul atacului se aflau la o bucătărie de campanie situată în exterior aproximativ 100 de persoane și niciuna nu a supraviețuit. Aceștia au mai spus că încăperile și holurile din interiorul clădirii erau aglomerate, estimând că aproximativ o persoană se afla la fiecare 3 metri pătrați de spațiu liber.

În plus, potrivit estimărilor supraviețuitorilor, aproximativ 1.000 de persoane se aflau în clădire în momentul atacului, cel mult 200 dintre acestea, inclusiv salvatorii, fiind văzute când au părăsit clădirea.

