Nouă oameni au fost răniți într-un atac cu dronă la Kiev. O fată de 11 ani, printre victime FOTO

Nouă oameni, între care şi o fetiţă de 11 ani, au fost răniți în noaptea de marţi spre miercuri, 30 octombrie, la Kiev, capitala Ucrainei, într-un atac rus cu dronă care a provocat un incendiu în clădirea lovită, au declarat autorităţile ucrainene, relatează AFP.

Incendiul a cuprins o suprafaţă de 40 de metri pătraţi.

"În urma unui atac cu dronă, un incendiu a izbucnit la etajele al doilea şi al treilea ale unei clădiri cu nouă etaje" în cartierul Solomianski (n.red. cartier din vestul Kievului), au anunţat serviciile de urgenţă ucrainene într-un comunicat publicat pe Telegram.

As a result of a Russian drone attack on Kyiv last night, a kindergarten and a high-rise building in the Solomyansky district are damaged. Nine wounded, including a child #StopRussia pic.twitter.com/Uhpg3OQFqx

Conform acestei surse, incendiul, care a cuprins "o suprafaţă de 40 de metri pătraţi", a fost "stins" rapid.

În total, "nouă persoane au fost rănite", iar altele au fost evacuate, au precizat serviciile de urgenţă.

During the night, the Russians carried out another drone attack on Kyiv. As a result, a nine-story residential building in the Solomianskyi district was damaged.

Nine people were injured, including an 11-year-old girl.

Source: UA_National_Police#Ukraine️ #UkraineRussiaWar… pic.twitter.com/kJLIvAbqQu