Peste 90% dintre ucraineni cred că țara va putea respinge un atac al Rusiei SONDAJ

În ciuda celor 25 de zile de război, a milioanelor de oameni care au fugit din calea bombelor, a orașelor distruse și a vieților pierdute, ucrainenii cred, într-o proporție covârșitoare, că țara va putea ține piept trupelor ruse.

93% dintre cetățenii ucraineni chestionați de grupul sociologic „Rating” cred că Ucraina va putea respinge un atac al Rusiei, potrivit Nexta.

93% of #Ukrainian citizens surveyed by the sociological group "Rating" believe that #Ukraine will be able to repel an attack by #Russia. pic.twitter.com/KnQwvBXSZm