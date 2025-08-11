De ce a acceptat Putin să-l întâlnească pe Trump în Alaska? Detaliul care îl avantajează pe liderul de la Kremlin

Este puțin probabil ca Vladimir Putin să ajungă vineri, 15 august, în Alaska pentru a-i prezenta lui Donald Trump o cerere teritorială pentru cel de-al 49-lea stat, vândut de țarul Alexandru al II-lea SUA pentru 7,2 milioane de dolari (5,4 milioane de lire sterline) în 1867. Președintele rus, la urma urmei, are o altă înțelegere teritorială în minte - să-l convingă pe Trump de meritele schimbului de părți din teritoriul ucrainean în schimbul acceptării, eventual, a armistițiului pe care președintele american și-l dorește cu disperare, dar nu știe cum să-l obțină, scrie The Guardian.

Influentul consilier pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este o locație „în întregime logică” pentru summit, ca și cum saltul peste strâmtoarea Bering care desparte țările ar fi o călătorie simplă. Distanța dintre continentul american și cel rus poate fi de 88 de kilometri, dar este vorba de un zbor de aproximativ nouă ore de la Moscova la Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska. Chiar și pentru Trump, călătorind de la Washington DC cu Air Force One, nu va dura mai puțin de opt ore. Alaska este o locație cu inconveniente reciproce, ceea ce indică faptul că sunt implicați și alți factori.

Statul îndepărtat este departe de Ucraina și de aliații săi europeni și riscă să-i împingă pe aceștia în plan secund. Deși Trump pare deschis, în teorie, să-l lase pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe, este greu de imaginat că Putin ar fi atât de primitor. Premiul său, la urma urmei, sunt discuții private cu ocupantul Casei Albe despre sancțiuni, comerț, raza de acțiune a NATO în Europa - piste de negociere mult dincolo de ultimele sale propuneri de dominare a Ucrainei.

Mai presus de toate, Alaska este un loc sigur pe care liderul rus îl poate vizita. Putin este, încă, căutat de instanța penală internațională, acuzat de crime de război în legătură cu deportarea forțată a copiilor din Ucraina în Rusia în martie 2023. Există un mandat de arestare, dar nici Rusia, nici, în mod crucial, SUA nu recunosc instanța. Nici nu există țări neprietenoase pe care să le survoleze. O călătorie în jurul globului este puțin probabil să întâmpine dificultăți neașteptate care ar putea face neatractivă călătoria peste Marea Neagră către Istanbul, în Turcia.

O amintire superficială sugerează că summit-urile SUA-Rusia sau, mergând mai departe, SUA-URSS, au avut loc în locații mai răcoroase, reflectând vag pozițiile mai nordice ale celor două țări. Cel mai notabil este, cu ușurință, Helsinki. În capitala Finlandei, în 2018, ultima dată când Trump și Putin s-au întâlnit în timp ce erau în funcție, liderul american a declarat că are mai multă încredere în Putin decât în propriile agenții de informații când a venit vorba de acuzații de interferență în alegerile americane din 2016.

Cei cu amintiri despre Războiul Rece își vor aminti de summitul de la Reykjavik din 1986, unde Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au discutat despre eliminarea armelor nucleare, dar nu au putut ajunge la un acord complet. Gorbaciov dorea ca Reagan să renunțe la testarea inițiativei de apărare antirachetă Star Wars, dar președintele american de atunci nu a fost de acord să facă acest lucru, iar summitul a eșuat. Dar în anii 1990, când întâlnirile la summit dintre cele două țări erau mai frecvente, Bill Clinton și Boris Elțin s-au întâlnit chiar și la Birmingham și Shropshire în 1998, o perioadă în care Rusia tocmai a aderat la ceea ce a devenit apoi G8.

Astăzi, însă, dezarmarea nucleară și cooperarea în cadrul G8 sunt mesaje pitorești dintr-o altă epocă – una în care grupul este din nou G7. Reuniunea din Alaska este doar al patrulea summit SUA-Rusia din 2010 încoace și, deși este posibil ca discuțiile să ducă la un armistițiu în Ucraina, există puține motive de optimism când războiul continuă să se poarte atât de aprig pe front și în spate, Rusia bombardând în mod repetat orașele ucrainene, încercând să-și forțeze vecinul democratic să se supună.

