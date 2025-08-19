Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari

Marti, 19 August 2025, ora 07:11
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi finanțată de Europa, potrivit surselor Financial Times (FT), care au consultat un document oficial al administrației Trump. Un alt acord între Ucraina și SUA ar viza un acord de producție comună de drone în valoare de 50 de milioane de dolari.
Propunerile pentru achizițiile de arme de 100 de miliarde de dolari de la SUA și producția de drone au fost înaintate de SUA înainte de reuniunile de luni, 18 august, de la Casa Albă. FT mai scrie că, potrivit propunerilor, Ucraina și SUA vor încheia, de asemenea, un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone împreună cu întreprinderi ucrainene.
Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, împreună cu alte rachete și echipamente. De asemenea, documentul nu specifică cât din acordul cu privire la drone ar reprezenta achiziții și cât investiții.
Propunerea Ucrainei este menită să vină în întâmpinarea dorinței lui Trump de a aduce beneficii industriei americane. Întrebat luni la Casa Albă despre un ajutor militar suplimentar al SUA pentru Ucraina, Trump a răspuns: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.
Documentul detaliază modul în care Ucraina intenționează să facă o contrapropunere SUA după ce Trump a părut să se alinieze poziției Rusiei în urma întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin din Alaska, săptămâna trecută.
De asemenea, documentul afirmă că „o pace durabilă nu se va baza pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci pe un cadru de securitate solid care va preveni agresiuni viitoare”.
Amenințări nucleare la adresa SUA
Acesta adaugă că imagini recente difuzate de presa rusă arată că Kremlinul nu ia în serios un eventual acord de pace și are o părere proastă despre leadershipul lui Trump, citând comentarii denigratoare la adresa președintelui american făcute de cunoscutul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov. Într-unul dintre acestea, el îl ironizează pe Trump pentru că „amenință” Rusia, afirmând că Moscova ar putea „distruge (SUA) cu arme nucleare”.
Potrivit documentului, Kievul respinge, de asemenea, propunerea făcută de Putin lui Trump în Alaska de a îngheța restul frontului dacă Ucraina își retrage trupele din regiunile estice parțial ocupate în Donețk și Luhansk.
Ucraina consideră că încercarea Rusiei de a soluționa problemele teritoriale înainte de continuarea negocierilor pentru un acord de pace durabil ar crea un fapt împlinit pe teren, fără a face nimic pentru a asigura securitatea viitoare a Kievului, potrivit documentului.
Kievul insistă, de asemenea, să primească despăgubiri integrale din partea Rusiei pentru daunele cauzate de război, care ar putea fi plătite din activele suverane rusești înghețate în țările occidentale, în valoare de 300 de miliarde de dolari. Orice relaxare a sancțiunilor ar trebui acordată numai dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă corect”, se adaugă în document.
