Acord de pace în Ucraina. Merz: „Suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a comparat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina cu o distanță de 10 kilometri, din care au fost parcurși „doar primii 200 de metri”. Declarația a fost făcută la congresul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), potrivit Kyiv Independent.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri. În orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a spus Merz, subliniind că procesul de pace rămâne o „sarcină dificilă”, în special din cauza poziției Moscovei.

Trump, mediator activ

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat rolul de mediator, după luni de încercări eșuate. Liderul american s-a întâlnit pe 15 august cu Vladimir Putin în Alaska, iar câteva zile mai târziu a primit la Casa Albă o delegație condusă de Volodimir Zelenski, alături de lideri europeni.

Trump a anunțat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, urmată de o trilaterală la care ar participa și el, dacă primele discuții vor decurge favorabil.

Negocieri directe Putin–Zelenski

Friedrich Merz a sugerat că o întâlnire directă între președintele rus și cel ucrainean ar putea avea loc „în următoarele două săptămâni”. Zelenski a confirmat că este pregătit să discute „fără condiții”, inclusiv problema teritoriului, considerând dialogul cu Putin o etapă inevitabilă a procesului de pace.

„Conducerea Germaniei și a Uniunii Europene nu a depus mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a adăugat Merz, respingând ideea că discuțiile s-ar limita doar la livrările de arme.

