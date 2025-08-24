Acord de pace în Ucraina. Merz: „Suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 24 August 2025, ora 09:50
82 citiri
Acord de pace în Ucraina. Merz: „Suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri”
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a comparat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina cu o distanță de 10 kilometri, din care au fost parcurși „doar primii 200 de metri”. Declarația a fost făcută la congresul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), potrivit Kyiv Independent.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri. În orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a spus Merz, subliniind că procesul de pace rămâne o „sarcină dificilă”, în special din cauza poziției Moscovei.

Trump, mediator activ

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat rolul de mediator, după luni de încercări eșuate. Liderul american s-a întâlnit pe 15 august cu Vladimir Putin în Alaska, iar câteva zile mai târziu a primit la Casa Albă o delegație condusă de Volodimir Zelenski, alături de lideri europeni.

Trump a anunțat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, urmată de o trilaterală la care ar participa și el, dacă primele discuții vor decurge favorabil.

Negocieri directe Putin–Zelenski

Friedrich Merz a sugerat că o întâlnire directă între președintele rus și cel ucrainean ar putea avea loc „în următoarele două săptămâni”. Zelenski a confirmat că este pregătit să discute „fără condiții”, inclusiv problema teritoriului, considerând dialogul cu Putin o etapă inevitabilă a procesului de pace.

„Conducerea Germaniei și a Uniunii Europene nu a depus mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a adăugat Merz, respingând ideea că discuțiile s-ar limita doar la livrările de arme.

SUA au interzis Ucrainei să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Cum și-a schimbat Trump poziția: Dezvăluiri The Wall Street Journal
SUA au interzis Ucrainei să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Cum și-a schimbat Trump poziția: Dezvăluiri The Wall Street Journal
Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA pentru a lovi ținte din Rusia încă de la sfârșitul...
Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin: De ce se împușcau soldații ruși între ei
Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin: De ce se împușcau soldații ruși între ei
Un scandal de proporții a zguduit armata rusă după ce locotenent-colonelul Konstantin Frolov, cunoscut sub porecla „Călăul” și prezentat de presa de stat drept unul dintre cei mai...
#razboi Ucraina, #acord pace Rusia Ucraina, #merz , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant
ObservatorNews.ro
Supravietuitorul tragediei din Fagaras a asteptat ajutorul ore bune, langa prietenii pe care i-a vazut murind
DigiSport.ro
Cum au numit olandezii prestatia lui Dennis Man, scos dupa 45 de minute la debutul pentru PSV

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acord de pace în Ucraina. Merz: „Suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri”
  2. De ce crede Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Cele 7 războaie pe care susține că le-a oprit
  3. Maduro mobilizează civilii în miliție pentru un eventual război cu Trump. S-au înscris gospodine, studenți și pensionari
  4. SUA au interzis Ucrainei să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Cum și-a schimbat Trump poziția: Dezvăluiri The Wall Street Journal
  5. Scandal uriaș de corupție în armata lui Putin: De ce se împușcau soldații ruși între ei
  6. Racheta construită să zboare pe Lună și pe Marte va face un nou zbor-test. Echipa lui Elon Musk nu va încerca să o recupereze
  7. Un nou cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  8. Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
  9. O turistă şi-a pierdut vederea după ce a băut un cocktail toxic, în Bali: ”Sunt norocoasă, alții au murit” VIDEO
  10. Cine sunt favoriții cursei prezidențiale în Ucraina și când ar putea avea loc SONDAJ