La ce acord ar putea ajunge Trump cu Putin la summitul din Alaska. Ce se întâmplă cu Ucraina dacă îl refuză

Autor: Maria Popa
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:03
Donald Trump și Vladimir Putin FOTO: Colaj Ziare.com/Facebook/Donald J. Trump/kremlin.ru

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta și securitatea europeană în general, comentează Reuters.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump miercuri, în contextul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea încerca să impună Kievului condiții de pace nefavorabile.

Ce fel de acord ar putea reieși de la întâlnirea Putin-Trump

Trump a declarat vinerea trecută că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Această declarație a provocat consternare la Kiev și în capitalele europene, care se tem că Rusia ar putea fi recompensată pentru cei 11 ani de eforturi - dintre care ultimii trei au fost un război în toată regula - pentru a acapara teritoriul ucrainean. Rusia ocupă acum 19% din teritoriul Ucrainei, în timp ce Ucraina nu controlează niciun teritoriu rus.

„Este rezonabil să ne temem că Trump va fi păcălit de Putin și va încheia un acord dezastruos în detrimentul Ucrainei”, a declarat Daniel Fried, fost diplomat american de rang înalt, actualmente membru al grupului de reflecție Atlantic Council.

Totuși, „rezultate mai bune” pentru Ucraina ar fi posibile, dacă Trump și echipa sa „ar conștientiza faptul că Putin încă se joacă cu ei”.

Unul dintre scenarii ar putea implica stabilirea unei „linii de armistițiu” în locul transferului teritorial, cu recunoașterea doar de facto – nu legală – a câștigurilor teritoriale actuale ale Rusiei.

Orice acord de pace durabil ar trebui să abordeze și probleme precum viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, aspirațiile acesteia de a adera la NATO, restricțiile impuse de Moscova asupra dimensiunii armatei sale și viitorul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Trump nu a comentat aceste aspecte de la anunțarea summitului cu Putin, deși administrația sa a declarat că Ucraina nu poate adera la NATO.

Diplomații spun că există o posibilitate redusă ca Trump să încheie în schimb un acord unilateral cu Putin, acordând prioritate contractelor energetice lucrative și potențialelor acorduri de control al armamentului (în special nuclear). Trump însuși a declarat că ar putea ajunge în Alaska la concluzia că nu se poate ajunge la un acord de pace în Ucraina.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de a comenta posibilitatea ca Trump să încheie un acord unilateral cu Putin, precizează Reuters.

Ce se întâmplă dacă Ucraina se opune oricărui acord între Trump și Putin

Trump s-ar confrunta cu o rezistență puternică din partea lui Zelenski și a aliaților săi europeni dacă orice acord ar prevedea cedarea de teritorii de către Ucraina.

Constituția Ucrainei interzice un astfel de rezultat, a subliniat Zelenski, cu excepția cazului în care se organizează un referendum pentru modificarea acesteia.

Trump ar putea încerca să constrângă Kievul să accepte un astfel de acord, amenințând că va opri livrările de arme și schimbul de informații.

Dar analiștii spun că există mai multe șanse ca Ucraina să accepte înghețarea liniilor de luptă și o divizare teritorială instabilă, fără caracter juridic obligatoriu.

Un oficial european a declarat pentru Reuters că, chiar dacă Trump ar renunța la promisiunile recente de a relua livrările de arme către Ucraina, este probabil să continue să permită Europei să cumpere arme americane în numele Ucrainei.

„Pierderea capacităților de informații ale SUA ar fi cel mai greu de înlocuit. Europa nu poate nici măcar să se apropie de a oferi acest sprijin”, a punctat însă oficialul, sub condiția anonimatului.

Cum ar putea afecta un acord sprijinul lui Trump în SUA

Abandonarea Ucrainei ar implica riscuri politice majore pentru Trump în SUA, a declarat John Herbst, fost ambasador al SUA la Kiev, actualmente membru al Atlantic Council.

Acest lucru l-ar prezenta ca un „complice la violarea teritorială a Ucrainei de către Putin. Nu cred că Trump vrea să fie perceput astfel, cu siguranță”, a afirmat el.

În ciuda poziției sale politice puternice în țară, Trump ar fi criticat chiar și de o parte a dreptei americane, dacă va fi perceput ca cedând în fața Rusiei.

„A-l recompensa pe Putin ar însemna să transmitem exact mesajul opus celui pe care trebuie să-l transmitem dictatorilor și aspiranților la dictatură din întreaga lume”, a declarat săptămâna trecută Brian Fitzpatrick, legislator republican și fost agent FBI.

Cum ar putea răspunde aliații europeni ai Ucrainei

Statele membre ale UE au declarat marți că Ucraina trebuie să fie liberă să decidă asupra propriului viitor și că sunt gata să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pentru Kiev.

Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO, acum membră a grupului de reflecție RUSI, a declarat că statele europene trebuie să acționeze mult mai rapid pentru a înarma Ucraina și să înceapă negocierile de aderare la UE în septembrie.

Jana Kobzova, expert principal la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat că „dacă din Alaska va rezulta un acord inacceptabil, capitalele europene vor lansa o nouă ofensivă diplomatică și de șarm față de Trump”.

„Liderii europeni sunt din ce în ce mai conștienți că viitorul securității Ucrainei este indisolubil legat de cel al restului Europei și nu îl pot lăsa pe Putin să decidă singur forma și conturul viitorului acesteia”, a punctat Kobzova.

