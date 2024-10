O mână de soldați ucraineni sunt considerați adevărați eroi pentru acțiunile lor de a-și evacua camarazii în timp ce erau înconjurați de forțele ruse în timpul incursiunii forțelor Kievului în regiunea rusă Kursk.

Pe fondul informațiilor conform cărora forțele ruse au început să elibereze teritoriul, canalul ucrainean de Telegram DeepState a relatat despre „eroismul demn de un film al soldaților Brigăzii 36 Marină”.

Canalul a relatat că nouă dintre membrii brigăzii au luat poziție în așezarea Liubimovka pentru a ajuta la evacuarea camarazilor lor răniți, înainte de a se trezi înconjurați de lunetiștii ruși.

Cu toate acestea, pușcașii marini ucraineni „au refuzat să se predea” și, prin urmare, „au luat decizia dificilă” de a solicita foc de artilerie asupra lor.

An incredible story: 9 marines from the 36th Brigade found themselves surrounded in Lyubimovka, Kursk Oblast, while covering the evacuation of wounded soldiers. They called in Ukrainian artillery fire on their own position, which precisely targeted and demolished the building.… pic.twitter.com/sSYiUIdfFF