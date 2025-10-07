Acțiunea infernală a Ucrainei care l-a făcut pe Putin neputincios: Împinge Rusia spre colaps

Liderul de la Kremlin a crezut că va pune mâna pe Kiev și pe toată țara vecină în doar o săptămână, dar ”armata roșie” a clacat. Acum, după trei ani și șapte luni, noua acțiune infernală a Ucrainei pornită împotriva infrastructurii energetice a Moscovei l-a făcut pe Vladimir Putin neputincios și împinge Rusia spre colaps.

Aproape jumătate din rafinăriile Rusiei au fost lovite de drone și rachete trimise de armata de la Kiev. Ucraina continuă să provoace pagube mortale infrastructurii energetice a Rusiei, iar ritmul se accelerează, potrivit The Economist.

Atacurile concertate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a altor părți ale sistemului de distribuție a combustibililor din Rusia au început în august, iar numărul atacurilor crește de la două sau trei pe săptămână la patru sau cinci. În curând vor fi zilnice.

În ultima săptămână, Ucraina a avariat grav un mare terminal de export de petrol la Novorossiisk, la Marea Neagră, un complex de rafinării din Bashkortostan (la peste 1.300 km de Ucraina) și o stație de pompare din Chuvashia, la 1.000 km distanță. O rafinărie importantă din Iaroslavl a fost lovită pe 1 octombrie, dar rușii susțin că acest lucru a fost „tehnic” și nu a fost cauzat de un atac cu drone.

Ads

Pe 25 septembrie, comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrsky, referindu-se la campania mai amplă „DeepStrike”, care a lovit 85 de ținte „de mare valoare” în mai puțin de două luni, a declarat: „Capacitățile complexului militar-industrial al inamicului au fost reduse semnificativ; putem vedea acest lucru pe câmpul de luptă.”

La sfârșitul lunii august, Reuters a raportat că aproximativ 17% din capacitatea de rafinare a petrolului a Rusiei a fost cel puțin temporar eliminată. Această cifră este acum cu siguranță mai mare. Unele rapoarte neconfirmate sugerează că până la 40% din aceasta a fost afectată, cu o scădere de aproximativ 20% la un moment dat.

Aceasta reprezintă o pierdere de peste 1 milion de barili pe zi, potrivit Energy Aspects, un grup de cercetare. Serghei Vakulenko de la Centrul Carnegie Rusia Eurasia avertizează că cifrele sunt dinamice, deoarece majoritatea instalațiilor pot fi reparate. Cu toate acestea, el recunoaște că ceea ce se întâmplă acum este la o scară diferită față de campaniile anterioare.

Ads

Însă, în timp ce generalul Syrsky a subliniat atacurile asupra infrastructurii militare și a fabricilor de armament, concentrarea neobosită asupra rafinăriilor este cea care face cel mai mult pentru a schimba narațiunea despre război, părând chiar să ajute la schimbarea părerii lui Donald Trump cu privire la perspectivele Ucrainei.

Ucraina a lovit 16 rafinării din Rusia

Benedict George, șeful departamentului de stabilire a prețurilor produselor petroliere europene de la Argus Media, o firmă de informații despre piața energetică, spune că Ucraina a lovit 16 din cele 38 de rafinării ale Rusiei și că, deși reparațiile sunt posibile, daunele devin durabile atunci când rafinăriile sunt supuse unor atacuri repetate. Unele, spune el, au fost lovite de până la trei ori.

Printre acestea se numără una dintre cele mai mari uzine de procesare a combustibililor din Rusia, la Riazan, care se află la 200 km de Moscova și poate produce în mod normal 340.000 de barili pe zi. Distrugerea unităților de cracare care descompun țițeiul în benzină, motorină și combustibil pentru aviație este o dificultate majoră, deoarece sunt foarte costisitoare și pentru că regimul de sancțiuni le face extrem de greu de înlocuit.

Ads

Expertul afirmă că exporturile de motorină sunt cu până la 30% mai mici decât în urmă cu un an și sunt la cel mai scăzut nivel din 2020. Deoarece Rusia este al doilea cel mai mare exportator de motorină din lume, prețurile en-gros au crescut brusc. Impactul se resimte și într-un număr tot mai mare de regiuni din Rusia, cu cozi lungi, de un kilometru și mai mult pentru produse petroliere la stațiile de alimentare de la Vladivostok, în Orientul Îndepărtat, până la Volga, lângă Moscova.

Ca răspuns la criza tot mai mare, pe 25 septembrie, viceprim-ministrul Rusiei, Alexander Novak, a anunțat atât o interdicție parțială a exporturilor de motorină, cât și o prelungire a interdicției anterioare asupra exporturilor de benzină până la sfârșitul anului.

„Ucrainenii sunt pe val”, spune Sir Lawrence Freedman, un strateg britanic. „Rușii au o problemă. Nu pot opri acest lucru și ucrainenii nu au niciun motiv să renunțe.” O parte a problemei cu care se confruntă rușii este numărul mare de ținte disponibile, dimensiunea zonei în care sunt dispersați și erodarea capacităților de apărare aeriană ale Rusiei după mai bine de trei ani de război.

Ads

Deși dronele de atac unidirecționale pe care le folosesc ucrainenii zboară relativ lent și transportă focoase de doar 60 până la 120 kg, acestea au raza de acțiune și precizia necesare pentru a provoca pagube serioase. Aproximativ 60% din loviturile la mare adâncime de pe teritoriul rusesc sunt efectuate de dronele ucrainene Fire Point FP-1, care, cu o sarcină utilă mai mică, pot atinge ținte aflate la 1.500 km în interiorul Rusiei și au un software sofisticat, care s-a dovedit a fi rezistent la bruiajul intens al războiului electronic.

Ads