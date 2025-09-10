Acțiunile lui Trump au costat scump Ucraina: Două strategii ce au eșuat cu Putin, care a mutat neașteptat

Deși Donald Trump anunța cu surle și trâmbițe, încă înainte de preluarea celui de-al doilea mandat de la Casa Albă, că războiul Rusiei din Ucraina se va termina ”în 24 de ore”, iată că au trecut peste 7 luni și nimic nu s-a schimbat. Acțiunile lui Trump au fost greșite în privința interpretării Rusiei și a lui Putin, care au costat scump Ucraina. În schimb, liderul de la Kremlin a mutat neașteptat față de convingerile Washingtonului și a continuat nebunește bombardamentele din țara vecină.

Două strategii ale Trump au eșuat cu Putin, una legată de o prea mare încredere în relația sa cu dictatorul rus, iar alta privind concepția nepotrivită că Moscova ar fi un aliat al SUA împotriva Chinei, conform CNN.

Credința președintelui american Donald Trump că ar putea cumva, prin forța personalității, să-l convingă pe omologul său rus, Vladimir Putin, că dorește un acord de pace a fost, în cel mai bun caz, excesiv de generoasă față de el însuși și față de șeful Kremlinului.

Ads

Aceasta a fost alimentată de concepția strategică nepotrivită că Moscova este un aliat în așteptarea Statelor Unite împotriva Chinei, mai degrabă decât - din ce în ce mai mult - un vasal producător de energie al Beijingului.

Și, deși această interpretare greșită a situației a costat Ucraina scump - în ceea ce privește slăbiciunea publică a sprijinului său american și prin oferirea unei ferestre în care forțele Rusiei ar putea avansa pe linia frontului - lecții valoroase și evidente au fost învățate, din nou, de către Washington.

Ambele părți din acest conflict, acum global și crucial, au fost lăsate într-o stare de ușurare mai evidentă decât au fost înainte. Bombardamentul aerian neobosit asupra Kievului este, așa cum au spus mai mulți lideri europeni, conceput pentru a reflecta rezultatul practic al diplomației blocate a Rusiei: că Moscova pur și simplu nu vrea pace.

Clădirea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, care găzduiește biroul prim-ministrului, precum și unele ministere guvernamentale, a fost lovită duminică pentru prima dată de la începutul războiului și - fie că este intenționat, fie din cauza prăbușirii dronelor interceptate - acest lucru vine după un alt atac violent care a lovit birourile Uniunii Europene și ale British Council.

Ads

Trump a irosit 8 luni cu Putin

Lansările record de drone de atac sunt concepute pentru a copleși apărarea Kievului, iar moartea copiilor din oraș (un alt bebeluș a fost ucis într-un bloc de apartamente alături de mama lui duminică) este singurul lucru pe care Trump pare să-l simtă acut - cu excepția faptului că este complimentat sau respins de Putin.

Președintele Rusiei nu mai încearcă să-l calmeze pe Trump, însă, iar trimisul prezidențial american Keith Kellogg a calificat corect aceste atacuri drept o „escaladare” duminică. Momentul ales nu este o coincidență. Putin a ieșit din bonomia Beijingului săptămâna trecută – discutând despre nemurire cu principalul său finanțator, președintele Xi Jinping, și împărțind limuzina cu aliatul șovăitor al SUA, liderul indian Narendra Modi – conștient că China vrea să-și etaleze propriul bloc, fără a se înclina.

Între timp, Putin își folosește puternic timpul pe care l-a câștigat deja. Oficialii ucraineni se tem că trupele Moscovei se adună din nou pentru a lansa un atac final asupra Pokrovskului, în est, și ar putea vedea progrese lângă Kupiansk, mai la nord.

Ads

Având în vedere acest sentiment reînnoit de scop și impuls în rândul aliaților Moscovei, Trump constată că mingea se întoarce spre el. Europa și-a făcut o mare parte din partea sa, promițând cheltuieli mai mari, angajament continuu și chiar trupe terestre în Ucraina dacă există o pace.

Trump a amenințat duminică cu „faza a doua” de sancțiuni împotriva Rusiei - probabil o extindere a tarifelor împotriva Indiei și introducerea lor în China. Dar tarifele de 50% împotriva New Delhi au avut un efect redus până acum - cu excepția faptului că l-au târât pe Modi la Beijing și l-au urcat în limuzina lui Putin - și că vor crește aparent achizițiile de petrol rusesc ale Indiei cu 15% până la 50% în lunile următoare, potrivit unor surse care au descris piețele petroliere indiene.

Ultimele opt luni au fost irosite de președintele SUA în ceea ce privește planificarea supraviețuirii Ucrainei și a securității europene, cu apropieri inutile de Moscova și subminând o alianță transatlantică strategică de care Washingtonul va avea nevoie în continuare în deceniile următoare. Dar au oferit o lecție neprețuită – dacă ar fi fost nevoie să fie învățată una – despre cine este de partea fiecărei părți. Nici măcar Trump nu își poate face iluzii acum.

Ads