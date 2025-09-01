Rusia și-a dat de gol adevăratele planuri. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov. „Sunt românii pregătiți să fie vecini cu Rusia?” VIDEO

Activistul Radu Hossu scoate în evidență un detaliu apărut în conferința de presă susținută de șeful Statului Major al armatei ruse. Acesta precizează că o hartă plasată strategic în spatele oficialului rus ne arată cum își dorește Kremlinul să arate împărțirea Ucrainei.

„Pe 30 august, Valeri Gherasimov, șeful statului major al armatei ruse, a avut o prezentare a situației de pe frontul ucrainean, prezentând o hartă cu procentele ocupate ilegal din fiecare regiune ucraineană. Ceea ce mass-media din România nu a observat, însă a făcut-o Perun (căutați-l pe Youtube), a fost să observe o altă hartă, mult mai importantă: o hartă care prezintă cel mai probabil intențiile cel puțin parțiale ale Rusiei: ocuparea totală nu doar a regiunilor Donetsk și Lugansk (Donbas) și Zaporojie și Kherson la est de Nipru, ci încă 3: Kherson la vest de Nipru, Mykolaiv și Odesa”, scrie Radu Hossu pe pagina sa.

Acesta susține că rușii plasează astfel de indicii în mod intenționat, arătând care sunt de fapt adevăratele intenții ale regimului de la Moscova.

„Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că rușii folosesc în astfel de evenimente simbolistică și informații pe care vor să apară public. Asta înseamnă că ceea ce am observat și eu în clip (pun pe Substack capturile de ecran) a fost intenționat ca toată lumea atentă să observe: Rusia vrea să ajungă la Delta Dunării și practic să se învecineze cu România (pe Substack am pus detaliul clar care arată despre ce vorbesc). Dacă până acum erau doar speculații sau declarații serioase (ca și ale fostului președinte Traian Băsescu) care erau luate de mulți în derâdere, acum avem o hartă care stă în spatele șefului armatei ruse, care ne arată cum își dorește Kremlinul să arate împărțirea Ucrainei. Deci o dovadă clară, incontestabilă, a dorinței Rusiei de a ajunge la Dunăre pentru a exercita presiuni economice, militare și politice extraordinare asupra României și a NATO”, mai spune Hossu.

Ads

În acest context, activistul lansează o serie de întrebări pentru susținătorii Rusiei din România.

„- Dacă până acum cereați revizuirea hărților și predarea Buceagului înapoi României, de la Ucraina, cum o veți face de la Rusia, care nu dă doi bani împușcați pe dorințele voastre?

- Dacă până acum ați râs de cei care avertizam asupra acestui obiectiv, ne-ați înjurat și amenințat, acum că aveți dovada, mai considerați că e în regulă să susțineți narativele Rusiei?

- Dacă până acum părea abstract, îndepărtat sau poate prostesc (pentru voi) argumentul că Ucraina și rezistența ei este în mod direct un element de securitate pentru România și granițele ei, acum vi se pare totuși că eroismul și sacrificiul ucrainenilor merită măcar puțin mai mult respect din partea voastră?

Ads

- Credeți că veți mai putea urla despre dragarea canalului Bâstroe, cum ați făcut-o greșit împotriva Ucrainei în baza minciunilor aruncate în spațiul public de Sorin Grindeanu, la fel și împotriva Rusiei imperialiste, care se va simți încurajată și invincibilă și care evident vă va ignora?

Și se mai ridică un număr de întrebări, în mod general:

- Este România pregătită politic, militar, diplomatic, ca în cazul în care Rusia ajunge să se învecineze cu noi, în cazul (improbabil, dar totuși posibil) unui colaps al frontului ucrainean să facă față presiunilor la Dunăre, venite din partea Rusiei?

- Sunt românii - mai ales cei din Județul Tulcea (și prin imediata proximitate din Galați și Brăila) pregătiți să fie vecini cu Rusia?!

Acesta susține că, în fața „inundației” de narative rusești din spațiul informațional românesc din ultima vreme, se vede nevoit să atragă atenția că „Rusia NU este prietena României.”

„Nu este nici măcar neutră față de România. Rusia este un stat invadator, etichetat de Parlamentul European ca fiind stat sponsor al terorismului, condus de un criminal de război, care nu respectă niciun fel de reguli internaționale. Poate harta asta de planificare militară, oficială, prezentată într-un eveniment oficial al Ministerului Apărării din Rusia, să mai trezească câțiva oameni cu dubii în privința obiectivelor Rusiei, dacă până acum eu și alții care am spus că acesta este obiectivul lor pe Frontul de Sud am fost luați în derâdere”, încheie Hossu.

Ads

Reacția armatei Ucrainei, după raportul militarului rus

După ce șeful forțelor ruse, Valeri Gherasimov, a prezentat sâmbătă un raport privind ofensiva de vară a Moscovei, armata ucraineană i-a transmis duminică dimineață cu un mesaj în care îi amintește că trupele de invazie din Ucraina „nu au obținut controlul deplin al niciunui oraș important”.

Reacția a venit după ce generalul Gherasimov, șeful statului major general al armatei ruse, a declarat sâmbătă că forțele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina și au „inițiativa strategică”.

Armata ucraineană spune însă că raportul lui privind „rezultatele campaniei din primăvara-vara anului 2025” conține „încercări de a prezenta dorințele ca fiind realitate plus minciuni sfruntate”.

Ads

„După trei ani și jumătate de agresiune pe scară largă din partea Kremlinului, încă o ofensivă `sezonieră` a acestuia s-a încheiat cu aproape nimic. În ciuda declarațiilor lui Gherasimov, forțele ruse nu au obținut controlul deplin asupra niciunui oraș important. În schimb, de la începutul anului, în bătăliile inutile din regiunile Harkov, Luhansk și Donețk, Rusia a pierdut aproape 210.000 de soldați uciși și răniți, împreună cu 2.174 de vehicule blindate de luptă, 1.201 de tancuri, 7.303 de sisteme de artilerie și 157 de sisteme de lansare multiplă de rachete distruse sau avariate”, a transmis armata ucraineană într-o postare pe rețelele de socializare.

Ads