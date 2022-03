Actorul Sean Penn, aflat în Ucraina pentru a realiza un documentar despre război, a povestit că a fost nevoit să meargă pe jos mai mulți kilometri pentru a ieși din țară.

Actorul a scris într-o postare pe Twitter că, după ce a văzut cozile de mașini ale refugiaților, care se întindeau pe câțiva kilometri, a decis împreună cu echipa de filmare să își abandoneze autoturismul și să meargă pe jos până la granița cu Polonia.

”Cei doi asistenţi ai mei şi cu mine am parcurs kilometri pe jos până la frontiera poloneză după ce ne-am abandonat maşina pe marginea drumului. Aproape toate maşinile din această fotografie transportă doar femei şi copii. Nu se vede niciun bagaj, maşina lor reprezintă singurul bun al lor”, a scris actorul pe Twitter.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH