Adevărul despre pivotarea bruscă a lui Trump către dictatorul Putin. Dezvăluiri din spatele scenei

Președintele american și-a șocat aliați occidentali deschizând discuții cu Moscova și criticând Ucraina. Dar care este adevărul despre pivotarea bruscă a lui Donald Trump către dictatorul Vladimir Putin? În timpul campaniei din 2024, Trump a susținut constant că va încerca să pună capăt războiului din Ucraina de îndată ce va prelua din nou mandatul la Casa Albă în ianuarie. Însă acest lucru nu s-a întâmplat ”într-o zi”, așa cum a promis el. Acum, experții dezvăluie lucruri neștiute din spatele scenei.

Noua abordare a Washingtonului sub mandatul lui Trump marchează o întorsătură uimitoare a politicii SUA față de Ucraina, de când a început invazia deplină a Rusiei în urmă cu trei ani. Însă, greșeala majoră a lui Trump a fost că prioritatea sa ”de a pune capăt războiului cu orice preț”, a fost pornită fără a ține cont de ramificații, spune Andrea Kendall-Taylor, director al Center for a New American Security (Centrul pentru o nouă securitate americană -CNAS), potrivit Financial Times.

Viteza cu care Trump s-a grăbit în ultimele 10 zile pentru a stabili negocieri directe cu Rusia a fost amețitoare – uimind aliații occidentali ai Americii și deschizând perspectiva că unitatea NATO va fi sfâșiată. Până acum, Ucraina a fost lăsată în afara negocierilor.

Pașii făcuți de Trump au inclus un apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, o întâlnire la nivel înalt între oficialii săi diplomati de securitate națională și omologii lor ruși din Arabia Saudită și trimiterea la Kiev a secretarului Trezoreriei Scott Bessent și a lui Keith Kellogg, general în retragere, pentru a face presiuni asupra Ucrainei să înceapă să facă concesii.

Trump a adăugat, de asemenea, critici publice acerbe la adresa președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, numindu-l un „dictator” care se agață de putere și acuzându-l pentru agresiunea Rusiei în primul rând.

Această abordare marchează o întorsătură uimitoare a politicii SUA față de Ucraina, de când a început invazia deplină a Rusiei în urmă cu trei ani. Sub predecesorul lui Trump, Joe Biden, Washingtonul a urmat o strategie care combina sprijinul ferm pentru Ucraina cu izolarea diplomatică și pedeapsa financiară a guvernului lui Putin.

De fapt, SUA tratează acum Moscova ca pe o mare putere în relațiile internaționale într-un mod în care nu a făcut-o de cel puțin două decenii – poate de dinainte ca Putin să invadeze Georgia din 2008, vecinul ei sudic și a început să tragă semnale de alarmă în vest cu privire la intențiile sale.

Schimbarea are ramificații nu numai pentru legăturile SUA cu Rusia și Ucraina, ci și pentru relația Americii cu NATO și UE. Pilonii relațiilor transatlantice de decenii sunt acum sever testați. În săptămânile după ce Trump a fost reales, aliații Americii în Europa, republicanii din Congres și instituția politicii externe de la Washington au fost liniștiți prin promisiunile că va urma o abordare a „păcii prin putere”.

”Logodna” lui Trump cu Putin slăbește SUA

În schimb, pe măsură ce Trump s-a mutat rapid mult mai aproape de Moscova, ei se chinuie să înțeleagă ce înseamnă noua sa abordare pentru războiul din Ucraina – și pentru poziția Americii într-o lume din ce în ce mai multipolară. Andrea Kendall-Taylor, directorul programului de securitate transatlantică la CNAS, spune că a devenit evident că prioritatea lui Trump este „a pune capăt războiului cu orice preț”, fără a ține cont de ramificații.

„Lucru care mă face atât de îngrijorat este că Putin va obține, în esență, concesii din Statele Unite într-un mod care nu face decât să-și întărească poziția pentru mai multe agresiuni în viitor”, spune Kendall-Taylor. „A fost doar o invitație pentru Putin de a escalada în continuare”.

Într-un partid care include încă o serie de șoim de securitate națională, unii republicani devin nervoși în legătură cu politica lui Trump în Rusia. „În măsura în care Casa Albă a spus că Ucraina a început războiul, nu sunt de acord”, a declarat miercuri John Kennedy, senatorul republican din Louisiana. „Cred că Vladimir Putin a început războiul. De asemenea, cred, prin experiență amară, că Vladimir Putin este un gangster”.

Dar oficialii administrației au apărat cu insistență deschiderea către Rusia și au încercat să elimine orice critică din rândurile lor din răsputeri, argumentând că încearcă să rezolve un conflict care se prelungește de trei ani.

Critica personală a lui Zelenski a fost deosebit de supărătoare pentru unii. „El crede că el și Putin sunt prieteni și nu-i place Zelenski”, spune John Bolton, consilierul pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului său mandat și fost ambasador al SUA la ONU. „Trump repetă lucruri pe care rușii și-ar dori ca restul lumii să le creadă și care pur și simplu nu sunt adevărate.” El adaugă: „De fiecare dată când se întoarce spre Rusia, Trump îi oferă lui Putin un avantaj mai mare”.

Anja Manuel, un fost oficial al departamentului de stat din administrația George W Bush, care acum participă la Forumul de Securitate din Aspen, spune că doar „a renunța la Ucraina” ar fi o politică dezastruoasă, dar ea încă vede spațiu pentru un acord.

„V-ați putea imagina o Ucraina care renunță la un pic de pământ în schimbul unui regim democratic, cu aspect occidental, prosper, care este total viabil”, spune ea. Aderarea la UE și chiar la NATO ar putea fi posibilă în cele din urmă, continuă ea. Deocamdată, însă, Trump a lăsat din nou lumea zguduită de revenirea sa rapidă la logodna cu Putin. „Indică o direcție a unei lumi mult mai realiste, multipolare”, spune Bergmann. „Dar cred că este una în care Statele Unite sunt mult mai singure”.

