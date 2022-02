Aeroportul din Kiev, luat cu asalt de forțele armate ruse VIDEO

Aeroportul din Kiev ar fi fost preluat de ruși, potrivit informațiilor transmise joi, 24 februarie, de CNN.

Ucrainenii nu au confirmat însă informația și susțin că rezistă pe toate fronturile.

Potrivit CNN, trupele aeropurtate ruse au preluat controlul aeroportului Antonov, care se află la aproximativ 25 de kilometri de centrul Kievului.

“Ne-au permis să intrăm și să fim alături de ei în timp ce apără perimetrul acestei baze aeriene, unde trupe transportate cu elicopterul au aterizat la primele ore ale dimineții pentru a construi și a executa un pod aerian pentru a permite sosirea mai multor trupe”, a relatat reportul CNN de la fața locului, potrivit Biziday.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA