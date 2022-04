Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a anunțat că aeroportul din oraşul Dnipro, din estul Ucrainei, a fost distrus într-un atac al forțelor ruse, potrivit CNN.

”Încă un atac asupra aeroportului din Dnipro. Nu a mai rămas nimic din el. Aeroportul şi infrastructura din apropiere au fost distruse. Dar rachetele continuă să zboare”, a afirmat Reznicenko.

Oficialul ucrainean a spus că informaţiile cu privire la victime sunt în curs de verificare.

"Nothing left of the airport but the missiles keep coming," said Valentyn Reznichenko, governor of Dnipropetrovsk Oblast.

Aeroportul a mai fost atacat de forţele ruse. Pe 15 martie, Reznichenko anunța că pista a fost scoasă din funcţiune, iar o clădire a unui terminal a fost avariată în urma unui atac cu rachete ruseşti.

Despre atacul recent a scris pe Twitter și deputata ucraineană Lesia Vasilenko, care a anunțat, de asemenea, că infrastructura a fost complet distrusă.

#Russia artillery attack on #Dnipro airport leaves no infrastructure and destroys everything around the airport. Such a shame, as the airport was completely renovated just last year. All the investments and all the efforts completely wrecked