Afaceristul Trump vrea trocul anului: Oferă 8.000 de km pătrați lui Putin în schimbul Premiului Nobel, dar e un obstacol

Președintele SUA pare să fi revenit în sprijinul Rusiei pentru a intimida Ucraina să accepte un acord care i-ar oferi lui Vladimir Putin un mare avantaj. Văzut doar ca un bun imobiliar, sacrificiul geografic propus - deși îngrozitor de nedrept - ar putea părea un preț acceptabil pentru a pune capăt războiului. Afaceristul Trump ar vrea trocul anului: oferă 8.000 de kilometri pătrați din provincia Donețk lui Putin în schimbul Premiului Nobel pentru Pace, la care visează de mult timp! Dar aici există un obstacol, teritoriul nu este al lui Trump, ci al Ucrainei, iar Volodimir Zelenski nu acceptă acest aranjament neortodox.

Cerința lui Putin de a pune mâna pe teritoriul rămas necucerit de armata rusă din Donețk ar duce la pace, în accepțiunea dictatorului de la Moscova. Trump l-ar fi amenințat la Casa Albă pe Zelenski să accepte propunerea, altfel Putin ”va distruge” Ucraina, potrivit relatărilor din Financial Times. Ar fi încă o încercare a lui Putin de a asigura prin mijloace diplomatice progresul strategic pe care nu a reușit să-l obțină pe câmpul de luptă. A accepta ar însemna un dezastru sigur pentru Kiev, potrivit Bloomberg.

Trump, potrivit unui raport al Financial Times, a înjurat des în timpul întâlnirii de vineri, la un moment dat îndepărtând hărțile frontului spunând că s-a săturat să le vadă. Totuși, acele hărți erau acolo cu un motiv - pentru a-i explica președintelui, înainte de a se întâlni față în față cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni, că nu este vorba, așa cum a spus Trump într-un interviu la Fox News, despre cât de multă „proprietate” a luat Rusia.

Văzut doar ca un bun imobiliar, sacrificiul geografic propus - deși îngrozitor de nedrept - ar putea părea un preț acceptabil pentru a pune capăt războiului, mai ales dacă Putin ar restitui alte bucăți de teren într-un schimb care ar aduce o pace durabilă. În discuție este vorba de aproximativ 30% din provincia Donețk, ceea ce însumează aproximativ 8.000 de kilometri pătrați, sau puțin peste 3.000 de mile pătrate, de teritoriu.

În primul rând, în contextul acestui război, este vorba de mult teren. Potrivit Centrului Belfer al Universității Harvard, care ține evidența, Rusia ocupă în prezent aproximativ 19% din Ucraina, sau 45.109 mile pătrate. Din acest total, Moscova a câștigat 4.484 de mile pătrate de când a oprit pierderile suferite în fața contraofensivelor ucrainene în noiembrie 2022. Cu alte cuvinte, Putin cere să i se ofere aproape două treimi din teritoriu față de cât a reușit să cucerească în trei ani de lupte, cu prețul a un milion de soldați morți și răniți.

În al doilea rând, așa cum ar arăta hărțile, ceea ce este în joc este așa-numita centură fortificată, un șir de centre urbane puternic apărate, care sunt motivul pentru care forțele ruse au avut atât de multe dificultăți în a avansa mai departe în Donețk. Acestea încearcă să cucerească aceste orașe din 2014.

Unul dintre ele, Sloviansk, a fost chiar primul oraș pe care forțele conduse de Rusia l-au cucerit la acea vreme, doar pentru a-l pierde când Kievul a început să răspundă. Cedând Kramatorsk, Sloviansk, Kostyanivka și Druzhkivka, calea mai la vest către nodul major Dnipro și la nord către Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, ar fi deschisă pentru ruși.

Trump își schimbă poziția de la o zi la alta

Chiar și acesta nu este cel mai rău aspect al acestei potențiale înțelegeri, pe care Putin a formulat-o fie ca fiind inacceptabilă, fie ca un instrument de sinucidere națională. Dacă Zelenski ar fi de acord, trădarea percepută a ucrainenilor care au luptat și au murit pentru a păstra aceste orașe și tot ceea ce protejează, abandonându-și populațiile în fața unei ocupații brutale, ar sfâșia țara din interior.

Dacă refuză, însă, Zelenski va deveni din nou, în opinia lui Trump, obstacolul în calea păcii. Președintele SUA are o mare putere de influență pentru a forța mâna liderului ucrainean, inclusiv accesul la informații esențiale ale SUA și dreptul de a achiziționa sisteme de apărare aeriană Patriot și alte echipamente vitale, cum ar fi rachetele Himars. Aceasta este o putere pe care a fost dispus să o exercite.

Cu toate acestea, a refuzat să fie la fel de agresiv cu Putin, în ciuda amenințărilor legate de sancțiuni și arme Tomahawk cu rază lungă de acțiune; a crede că Trump se va opune Rusiei în acest moment pare un exercițiu irațional de speranță în detrimentul experienței.

În cele din urmă, chiar și un armistițiu pe liniile actuale, pe care Zelenski spune că este gata să-l accepte ca preludiu la discuțiile privind o soluționare mai amplă, ar prezenta riscuri potențial fatale pentru Ucraina. Economia de război a Rusiei ar continua să producă rachete, drone și arme, mobilizând în același timp noi trupe pentru un viitor atac.

Acest lucru ar deveni cu atât mai fezabil dacă, așa cum este probabil, un acord cu Trump ar include eliminarea sancțiunilor economice și realimentarea economiei ruse. Ucraina, în schimb, ar trebui să se bazeze pe ajutorul european și pe voința de a construi apărarea pentru a descuraja o nouă invazie. Propriile resurse ar fi epuizate de costul uriaș al reconstrucției.

Poziția Europei ar fi puțin mai bună. Nu își poate permite să lase Ucraina să devină o etapă și o resursă pentru eforturile ulterioare de destabilizare ale Rusiei, în timp ce Putin încearcă să-și asigure locul în istorie răsturnând echilibrul puterii pe continent. Dar dacă liderii de la Berlin la Bruxelles îl încurajează pe Zelenski să rămână ferm, iar Trump apoi o închide pe Ucraina, Europa nu poate înlocui nici colectarea de informații americane sau armele critice pe care SUA continuă să le vândă.

