O presupusă scrisoare de avertizare a unui agent FSB, care a condamnat acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina și a prezis un dezastru pentru această țară în următoarea perioadă, a fost publicată pe site-ul Bellingcat, prestigioasă platformă de investigații jurnalistice.

Jurnalistul care a publicat scrisoarea susține că a consultat mai multe surse și nu are îndoieli asupra veridicității acesteia.

Last night, an alleged FSB whistle-blower letter was published that damned Russia's military performance in Ukraine and predicted a disaster for the RU in the next weeks and months. I wasn't sure if it was authentic - as Ukraine had previously leaked fake FSB letters as psy-ops.