Temeri după ce atacurile rusești au afectat substații nucleare din Ucraina. AIEA a emis un avertisment de siguranță

AIEA informează despre daunele cauzate substațiilor critice pentru siguranța și securitatea nucleară din Ucraina. Alimentarea energiei electrice a trei centrale nucleare a fost afectată după atacurile rusești de joi, anunță agenția, care atribuie acest lucru „activității militare din Ucraina”, fără a specifica că a fost vorba de un atac masiv al Rusiei.

Echipele AIEA de la Centrala Nucleară de Sud a Ucrainei (SUNPP), precum și de la Centrala Nucleară de Hmelnițki (KhNPP) au raportat că fiecare dintre centrale a pierdut accesul la una dintre liniile electrice din afara amplasamentului.

În plus, echipa AIEA de la Centrala Nucleară de la Rivne (RNPP) a raportat că centrala a redus puterea a două dintre cele patru unități ale sale la cererea operatorului de rețea. Echipa de la KhNPP a trebuit, de asemenea, să se adăpostească la hotel timp de câteva ore în această dimineață.

„AIEA a fost informată despre activitatea militară din Ucraina în această dimineață devreme, care a dus la deteriorarea substațiilor critice pentru siguranța și securitatea nucleară din Ucraina”, scrie agenția într-un comunicat.

„Pericolele la adresa siguranței nucleare continuă să fie foarte reale și omniprezente. Îndemn încă o dată la o reținere militară maximă în vecinătatea instalațiilor nucleare și la respectarea deplină a celor șapte piloni indispensabili pentru siguranța și securitatea nucleară”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Zelenski: „Aceasta este teroare flagrantă”

Separat, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că Rusia a lansat joi un atac asupra Centralei Termice de la Sloviansk.

„Aceasta este teroare flagrantă. Oamenii obișnuiți nu poartă război în acest fel, iar lumea trebuie să răspundă în mod corespunzător la un astfel de război rusesc”, a spus el într-o postare pe X joi seara.

