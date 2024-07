Noul ministru al Apărării britanic promite să ajute în continuare Ucraina. Ce va trimite Marea Britanie FOTO

Noul ministru al Apărării britanic, John Healey, a promis duminica aceasta, 7 iulie, că va livra Ucrainei mai multă artilerie, muniţie şi rachete, subliniind continuarea sprijinului Londrei pentru Kiev în timpul unei vizite în oraşul-port ucrainean Odesa, relatează AFP şi dpa.

John Healey, care a fost numit vineri, 5 iulie, în funcţie de noul premier britanic Keir Starmer, a mers în acest oraş din sudul Ucrainei, o ţintă frecventă a rachetelor şi dronelor ruseşti, în prima sa vizită în străinătate.

Traveling to Odesa, Defence Secretary @JohnHealey_MP met with President @ZelenskyyUa to confirm Britain's steadfast commitment to Ukraine will be reinvigorated by the new UK Government.

"Our commitment to stand with the Ukrainian people is absolute.”

"Poate că a avut loc o schimbare de guvern, însă Marea Britanie este unită pentru Ucraina", a subliniat Healey, potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Apărării britanic.

Healey a promis o nouă livrare de echipamente militare, inclusiv piese de artilerie, 250.000 de muniţii, 50 de ambarcaţiuni militare de mici dimensiuni, 90 de rachete Brimstone, 40 de vehicule de deminare, 10 tunuri de artilerie AS-90 şi 61 de buldozere pentru a ajuta la construcţia de poziţii defensive, potrivit ministerului.

În timpul vizitei sale la Odesa, ministrul britanic s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov.

Zelenski a postat imagini care îl arată pe Healey depunând flori la un memorial pentru a marca Ziua Marinei în Ucraina.

Ukrainian Navy Day. Odesa. We honor the memory of our warriors who gave their lives for Ukraine. pic.twitter.com/Px7DTEx52R

Şeful statului ucrainean a declarat că i-a informat pe ministrul britanic şi pe omologul olandez al acestuia, care şi-a preluat recent mandatul, despre situaţia de pe câmpul de luptă.

Ministrul de externe olandez Caspar Veldkamp, aflat în vizită la Kiev în week-end, a promis că Ţările de Jos vor începe să trimită "fără întârziere" avioane de luptă F-16 în Ucraina.

In Odessa today with @ZelenskyyUa I made clear that Britain's commitment to stand with the Ukrainian people is steadfast.

We will step up UK support for Ukraine with a new military aid package and stand shoulder to shoulder with our Ukrainian friends for as long as it takes. https://t.co/soCr9Xg4Dr