Trump amenință Rusia cu noi sancțiuni dacă va refuza negocierile de pace: ”Voi discuta în curând cu Putin” VIDEO

Președintele american Donald Trump a declarat presei că ”probabil” va impune noi sancţiuni Rusiei, în cazul în care Moscova nu va negocia încheierea războiului cu Ucraina. Republicanul a dispus și cercetarea necesității unor noi ajutoare militare pentru Kiev.

”Pare probabil”, a răspuns preşedintele american întrebat despre posibile noi sancțiuni impuse Rusiei într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

”Războiul n-ar fi avut loc niciodată dacă aş fi fost eu preşedinte” la acea vreme, a apreciat el din nou.

Statele Unite vor analiza o continuare a ajutoarelor militare pentru Kiev, în valoare de câteva de zeci de miliarde de dolari de la invazia Ucrainei, în februarie 2022, a anunţat el.

”Vorbim cu (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski”, a anunţat el.

”Vom discuta foarte în curând cu preşedintele (rus Vladimir) Putin şi vedem ce se va întâmpla”, a declarat Trump.

Donald Trump, care a promis în campania prezidenţială să pună capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, a atacat din nou Uniunea Europeană (UE), care ”ar trebui să plătească mai mult decât plăteşte acum”.

El a încercat luni să exercite presiuni apreciind că Rusia riscă o catastrofă dacă refuză să negocieze şi încheie un armistiţiu sau o pace cu Ucraina.

Donald Trump a subliniat că preferă ”un acord” și a subliniat că numărul victimelor războiului din Ucraina este subestimat.

REPORTER: "You called for a ceasefire in Ukraine. If Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia?

PRES. TRUMP: "Sounds likely."

REPORTER: "And do you think the war should be frozen..."

PRES. TRUMP: "The war should have… pic.twitter.com/lDMbLh0iNi