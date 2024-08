Armata ucraineană anunță distrugerea celui de-al doilea pod peste râul Seim din regiunea Kursk. Informații la zi despre situația de pe frontul din Rusia VIDEO

Armata ucraineană a distrus al doilea pod peste râul Seim din regiunea Kursk, lângă satul Zvannoie. Un videoclip cu atacul aerian de pe pod a fost publicat duminică, 18 august, de comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene, Nikolai Oleșciuk, pe pagina sa de Facebook.

”Direcția Kursk. Minus încă un pod!”, a scris Olesciuk, adăugând că „Aviația continuă să priveze inamicul de capacități logistice cu lovituri aeriene precise, care afectează în mod semnificativ cursul ostilităților”.

JUST NOW: Another bridge was destroyed in the Kursk region

A large Russian force in the border areas is now virtually cut off from supplies. pic.twitter.com/gSxUP4Jr3B