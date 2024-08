Ucrainenii au aruncat în aer al treilea pod peste râul Seim din regiunea Kursk. 5.000 de militari ruși, în pericol de a fi izolați

Al treilea pod peste râul Seim a fost distrus de armata ucraineană, în districtul Glușkovski din regiunea Kursk, cu scopul de a tăia aprovizionarea trupelor ruse din regiune și a-i izola pe militarii ruși. Conform estimărilor în această regiune sunt în jur de 5.000 de militari ruși.

Podul era situat pe flancul vestic al grupului rus care încerca să își mențină pozițiile de lângă Tiotkino. În același timp, rușii ar fi putut desfășura pontoane pentru a ajuta la evacuarea unităților. Bloggerul militar rus Romanov a relatat despre luptele din zona de la vest de Suja, scrie Focus.ua.

⚡️Russian Z-bloggers report the destruction of the third and last bridge across the Seim River in the village of Karizh, 🇷🇺Kursk Oblast pic.twitter.com/Poz37zFDUN