Cine sunt favoriții cursei prezidențiale în Ucraina și când ar putea avea loc SONDAJ

Un sondaj recent realizat în rândul cetățenilor ucraineni conturează principalele opțiuni de vot pentru viitoarele alegeri prezidențiale, care ar putea avea loc după încheierea războiului cu Rusia. Cercetarea oferă o imagine asupra intențiilor de vot și asupra configurației scenei politice actuale de la Kiev.

Potrivit datelor, actualul președinte Volodimir Zelenski se află pe primul loc în preferințele electoratului, fiind creditat cu 31% din opțiuni. Pe locul al doilea se situează Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al armatei ucrainene și actual ambasador în Marea Britanie, cu 25%.

Clasamentul candidaților

Volodimir Zelenski – 31%

Valeri Zalujnîi – 25%

Petro Poroșenko – 6%

Kirilo Budanov – 5%

Dmitro Razumkov – 4%

Serhi Pritula – 3%

Iulia Timoșenko – 3%

Andri Bilețki – 3%

Oleksi Honcearenko – 3%

Vitali Kliciko – 1%

Și-ar anula votul – 1%

Nu ar vota – 5%

NS/NR – 9%

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27% fiecare. În rândul celor de peste 50 de ani, Zelenski conduce la mică diferență: 31% față de 30%.

Susținerea pentru Zelenski

Întrebați dacă susțin activitatea actualului președinte, 33% dintre respondenți au declarat că îl susțin ferm, iar 32% într-o oarecare măsură. Doar 16% și-au exprimat dezacordul.

Președintele Radei Supreme a anunțat că parlamentul lucrează la un proiect de lege pentru organizarea scrutinului imediat după ridicarea stării de război. Deși majoritatea populației nu își dorește desfășurarea de alegeri în timpul conflictului, unii aliați externi vor clarificarea calendarului electoral.

Declarațiile lui Zelenski la Washington

În timpul vizitei la Washington, acolo unde a participat la discuții convocate de președintele american Donald Trump alături de mai mulți lideri europeni, Zelenski a reiterat disponibilitatea pentru organizarea alegerilor.

„Da, desigur, suntem deschiși alegerilor. Trebuie să asigurăm siguranța în circumstanțe și puțin trebuie să lucrăm în parlament, pentru că, în timpul războiului, nu poți avea alegeri”, a declarat liderul ucrainean.

El a spus că un armistițiu este condiția esențială pentru ca oamenii să poată vota „în alegeri legale, deschise și democratice”.

