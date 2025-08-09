Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar fi fost utilizat de administrația de la Washington ca intermediar pentru menținerea unui canal discret de comunicare cu Kremlinul, relatează revista Time, citând surse diplomatice și un interviu recent cu liderul de la Minsk.

Potrivit jurnalistului Time Simon Shuster, Casa Albă a apelat la Lukașenko în cadrul unui efort de a facilita o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin. Informațiile au fost publicate într-un articol apărut pe 8 august, în urma unui interviu realizat de Shuster cu Lukașenko la Minsk.

Shuster precizează că cel supranumit ”ultimul dictator din Europa” a solicitat interviul în mod insistent încă din primăvara anului 2025. Inițial, demersul a ridicat semne de întrebare, mai ales după ce un oficial belarus a contactat jurnalistul pentru a întreba cât ar costa un astfel de interviu – semn al lipsei de familiaritate cu practicile jurnalistice occidentale. „Părea uimit să afle că acest proces nu implică nicio plată”, notează Shuster.

O relație de culise între Minsk și Washington

Ulterior, pe baza discuțiilor cu diplomați americani și europeni, jurnalistul a aflat că Lukașenko a purtat, încă de la începutul anului, un dialog confidențial cu administrația Trump, oferindu-se drept intermediar în contactele indirecte cu Kremlinul. Potrivit surselor citate, Lukașenko a încercat să convingă oficialii americani că Moscova este dispusă să negocieze, în pofida continuării bombardamentelor asupra Ucrainei.

„Dacă reușim să încheiem acest acord, veți primi Premiul Nobel pentru Pace pe tavă”, ar fi transmis Lukașenko reprezentanților americani, potrivit relatării jurnalistului Time.

Vizite americane la Minsk și un canal discret către Kremlin

După învestirea lui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, oficiali americani au început să efectueze vizite la Minsk – cel puțin cinci la număr, conform surselor. Aceste contacte au avut loc pe fondul eforturilor SUA de a depăși blocajul în negocierile de pace și de a explora o posibilă mediere prin intermediul liderului belarus.

Shuster notează că, în acest context, Belarusul a început treptat să își îmbunătățească imaginea internațională, iar canalele de comunicare dintre Minsk și Washington s-au consolidat, chiar dacă oficial au rămas neconfirmate.

Cu toate acestea, nu este clar dacă Lukașenko a acționat din proprie inițiativă în calitate de mediator sau dacă a fost, în esență, un purtător de mesaje al Kremlinului. „Ce mi-a rămas mai puțin clar a fost dacă este un intermediar onest sau doar o marionetă a Moscovei”, scrie Shuster.

Rezervă și prudență din partea americană

Un fost avocat al lui Donald Trump, John Cole, care a purtat discuții cu Lukașenko în numele administrației americane, a confirmat existența canalului de comunicare. Potrivit acestuia, Washingtonul a folosit legătura pentru a transmite mesaje către Putin și pentru a insista asupra organizării unei întrevederi directe între cei doi lideri.

„Nu suntem naivi. Știm că Lukașenko este apropiat de Putin și că vorbesc regulat. Dar faptul că s-a oferit să transmită mesaje din partea noastră către Moscova a fost, din punct de vedere diplomatic, valoros”, a declarat Cole pentru Time.

El a adăugat că ideea unei întâlniri Trump–Putin a fost promovată constant „prin Luka”, un diminutiv folosit deseori pentru a-l desemna pe liderul belarus.

Context tensionat și poziții divergente

Pe 1 august, în timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin, Lukașenko a numit orașul Kramatorsk „centrul operațiunii militare speciale”, termen folosit de Rusia pentru a desemna războiul din Ucraina, și a lansat un apel la capitularea Kievului. De asemenea, liderul belarus a ironizat termenele-limită impuse de Donald Trump pentru încheierea conflictului, afirmând că „așa nu se face politică”.

În pofida eforturilor de mediere, divergențele rămân semnificative, iar natura exactă a rolului jucat de Aleksandr Lukașenko – mediator independent sau aliat al Moscovei – rămâne neclară.

