Aleksei Navalnîi, principalul opozant al președintelui Vladimir Putin, a făcut un nou apel marți, 8 martie, la continuarea protestelor față de invadarea Ucrainei.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Navalnîi, aflat în închisoare de la începutul anului 2021, dă asigurări că ai săi colaboratori continuă să susţină rezistenţa împotriva lui Putin din interiorul Rusiei.

”În fiecare zi informăm cetăţenii Rusiei despre mersul războiului şi despre adevăratele sale cauze, prin intermediul canalelor necenzurate. Protestele nu trebuie să se oprească în nicio circumstanţă”, a transmis Navalnîi, în opinia căruia mişcarea antirăzboi nu va face decât să crească.

Our work can be supported from any country in the world: https://t.co/PxwEkeuurv