Opozantul Aleksei Navalnîi, aflat în detenție, a făcut un apel la ruși să organizeze proteste masive față de războiul declanșat de președintele Vladimir Putin, chiar dacă există riscul ca oamenii să fie arestați.

„Rusia vrea să fie o națiune a păcii. Din păcate, puțini oameni ne-ar numi așa acum, ar măcar să nu devenim o națiune de oameni tăcuți și speriați, de lași care se prefac că nu observă războiul agresiv împotriva Ucrainei declanșat de țarul nostru, evident nebun”, spune Navalnîi.

„Nu pot, nu vreau și nu voi rămâne tăcut privind cum prostiile pseudo-istorice despre evenimentele de acum 100 de ani au devenit o scuză pentru ca rușii să ucidă ucraineni, iar ucrainenii să ucidă ruși în timp ce se apără. Suntem în al treilea deceniu al secolului XXI și ne uităm la știri despre oameni care ard în tancuri și case bombardate. Ne uităm la televizoarele noastre și vedem amenințări reale de declanșare a unui război nuclear.

Fac apel la toată lumea să iasă în stradă și să lupte pentru pace. Putin nu este Rusia. Și, dacă există ceva în Rusia, în acest moment, de care puteți fi cel mai mândri, sunt acele 6824 de persoane care au fost reținute pentru că – fără nicio chemare – au ieșit în stradă cu pancarte pe care scria „Nu războiului”, a mai scris opozantul.

