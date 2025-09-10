Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Avioanele F-16 românești au fost ridicate pentru interceptarea unor drone

Avioanele României au fost ridicate de la sol FOTO Facebook MApN

Noaptea trecută, sistemele MApN au detectat un grup de drone la granița cu Ucraina, declanșând alertă aeriană și misiuni de cercetare cu F-16. Mesajul Ro-Alert a fost transmis pentru nordul județului Tulcea, însă spațiul aerian românesc nu a fost încălcat. Alerta a fost ridicată după aproape două ore, Ministerul Apărării menținând vigilența și colaborarea cu aliații NATO pentru securitatea flancului estic.

"În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare.

La ora 01:27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02:35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare", a transmis MApN.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. "Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO", mai spun reprezentanții Armatei.

