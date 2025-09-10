Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Avioanele F-16 românești au fost ridicate pentru interceptarea unor drone

Noaptea trecută, sistemele MApN au detectat un grup de drone la granița cu Ucraina, declanșând alertă aeriană și misiuni de cercetare cu F-16. Mesajul Ro-Alert a fost transmis pentru nordul județului Tulcea, însă spațiul aerian românesc nu a fost încălcat. Alerta a fost ridicată după aproape două ore, Ministerul Apărării menținând vigilența și colaborarea cu aliații NATO pentru securitatea flancului estic.
"În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.
Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare.
La ora 01:27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.
Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.
La ora 02:35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare", a transmis MApN.
Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. "Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO", mai spun reprezentanții Armatei.