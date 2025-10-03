Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:11
Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
Vladimir Putin la forumul Valdai de la Soci FOTO Captură video kremlin.ru

Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainene au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei.

Activitățile pe aeroporturile din Soci și Gelendjik au fost suspendate, a anunțat Rosaviația, autoritatea aeronautică civilă din Rusia, pe Telegram.

Locuitorii au primit pe telefoanele mobile un mesaj în care erau avertizați în legătură cu o alertă cu drone în regiunea Krasnodar, fiind sfătuiți să nu rămână pe străzi și să stea departe de ferestrele clădirilor.

Nu era clar unde se afla Putin. În Soci există o reședință puternic securizată pentru președintele rus și acesta lucrează adesea de acolo. Site-ul Flightradar 24 a arătat mai multe avioane rusești cu destinația Soci care zburau în cerc deasupra Caucazului de Nord.

Ce a declarat Putin

Putin a abordat mai înainte în cadrul forumului o serie de subiecte, în principal războiul din Ucraina, și a acuzat Europa că escaladează permanent conflictul, deși multe țări au căutat o soluție pașnică.

El a spus că Rusia luptă împotriva „întregului bloc NATO” în Ucraina și că armata rusă avansează pe linia frontului.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc și este fără alimentare electrică externă de peste o săptămână, amenințând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.

Putin a reacționat, de asemenea, la înarmarea statelor europene, în momentul în care acestea investesc mai mult în apărare, având în vedere conflictul în desfășurare.

„Monitorizăm îndeaproape militarizarea crescândă a Europei”, a spus Putin.

„În Germania, de exemplu, se spune că armata germană ar trebui să devină cea mai puternică din Europa. Foarte bine. Auzim asta și urmărim să vedem ce se înțelege prin asta”, a mai spus el.

El a avertizat, de asemenea, SUA să nu ofere Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acțiune.

Printre alte subiecte, Putin și-a exprimat sprijinul pentru propunerile președintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

