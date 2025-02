Alertă la Kiev în timpul reuniunii liderilor occidentali. „Pericol de rachete pe întreg teritoriul Ucrainei”

O alertă aeriană a fost declanșată în timp ce 13 lideri occidentali sunt prezenți la Kiev luni, zi în care se împlinesc trei ani de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina. Aceștia au adus un omagiu victimelor războiului declanșat de Rusia.

„Pericol de rachete pe întreg teritoriul Ucrainei”, au postat pe Telegram Forțele aeriene ucrainene, referindu-se la decolarea unui avion rus MiG-31, care transportă rachete hipersonice Kinjal.

„A existat o alertă în această dimineață și drept rezultat comisarii care se află în parlament în prezent au stat pentru circa 20 de minute într-un adăpost antiaerian. Totuși, s-a dat semnalul că nu există niciun pericol după ce a devenit clar că avioane rusești au decolat probabil doar ca o manevră pentru a perturba evenimentul. Au decolat din Belarus și s-au îndreptat spre Ucraina”, au declarat surse diplomatice pentru un jurnalist al European Newsroom prezent la Kiev.

Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa, precum și aproape întregul colegiu de comisari ai UE, se află la Kiev cu prilejul împlinirii a trei ani de la declanșarea agresiunii ruse asupra Ucrainei, alături de 13 șefi de stat și de guvern din Europa și Canada. Alți 24 de lideri străini vor participa la summit prin videoconferință.

Potrivit surselor citate, reuniunea șefilor de stat și de guvern de la un hotel din Kiev nu a fost afectată.

Liderii occidentali aflați la Kiev pentru marcarea a trei ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei au depus lumânări în memoria soldaților și victimelor conflictului.

The third anniversary of the beginning of the full-scale Russian invasion. Three years of absolute heroism by our people.

Ads

Eternal memory to all who stood up in defense of our state and our people, giving their lives so that Ukraine may live.

Eternal gratitude to the fallen… pic.twitter.com/YthE9Jjskt