Altă rafinărie rusă în flăcări. Drone ucrainene au distrus o instalație de petrol situată în sud-vestul Moscovei VIDEO

Un nou atac al Ucrainei pe teritoriul Rusiei a vizat, încă de la primele ore ale zilei de vineri, 15 martie, o rafinărie de petrol din regiunea Kaluga, situată în sud-vest teritoriului rus, susține, pentru presa ucraineană, a confirmat o sursă a agenției de informații militare a Ucrainei (HUR).

HUR a efectuat atacul cu dronă, potrivit sursei. Canalul rus Telegram ASTRA a susținut anterior că trei drone au lovit instalația, provocând daune echipamentelor de pe amplasament, arată publicația ucraineană https://kyivindependent.com/kyiv-confirms-ukrainian-drone-strike-on-oil-refinery-in-russias-kaluga-region/.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare ar fi arătat momentul în care una dintre drone a lovit, provocând o minge de foc mare. The Kyiv Independent susține că nu a putut verifica videoclipul.

A Ukrainian drone strike has destroyed the Kaluga Oil Refinery south-west of Moscow.

Ukraine continues its new strategic campaign to systematically destroy Russia’s oil and gas industry.

Ukraine has launched plenty of “sanctions” over the past 3-4 weeks pic.twitter.com/iKwoxO3NCH