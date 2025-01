"Eu am văzut războiul, l-am mirosit, am dansat cu moartea pe acolo". Motivația lui Radu Hossu de a lupta împotriva a tot ceea ce înseamnă influenţă rusească

Radu Hossu, activist civic, a explicat luni, 20 ianuarie, într-o postare pe Facebook, de ce continuă să lupte „împotriva a tot ceea ce înseamnă influenţă rusească” în lumea în care trăieşte el.

„Eu am văzut războiul, l-am simţit, l-am mirosit, am dansat cu moartea pe acolo. Eu ştiu ce înseamnă «russky mir», adică lumea rusă. Această influenţă nu aduce decât devastare, moarte, haos, vieţi sfârtecate sau alterate iremediabil”, afirmă Hossu. El mai spune că în urmă cu doi ani, pentru câteva ore, a fost „vecin cu Prigojin”, sub „bombardamentele feroce ale ruşilor”, când şi-a „asumat” că ar putea muri.

„Că tot mă trimit unii şi alţii pe linia frontului, că acolo mi-ar fi locul, în speranţa că vor scăpa de mine, vreau să spun că în ăştia 3 ani de război am petrecut 6 luni în Ucraina şi undeva la 3-4 luni pe linia frontului sau la mai puţin de 10 km de el (adică tot în linia zero). Eu am văzut războiul, l-am simţit, l-am mirosit, am dansat cu moartea pe acolo. Eu ştiu ce este războiul, ce înseamnă "russky mir", adică lumea rusă. Ştiu cum şuieră un obuz de artilerie de 152 mm, de 122 mm, de 102 mm. La fel cum ştiu cum sună urletele de disperare ale unei femei căreia i-a fost răpit din viaţa ei cineva drag”, afirmă Radu Hossu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Pentru că am văzut ororile de acolo, pentru că am văzut şi emoţia oamenilor care sunt ajutaţi de oameni simpli, ca voi şi ca mine, pentru că am văzut moarte şi aş putea spune că am văzut chiar moartea cu ochii de multe ori, ştiu de ce trebuie să continui să lupt împotriva a tot ceea ce înseamnă influenţă rusească în lumea unde trăiesc eu. Pentru că această influenţă nu aduce decât devastare, moarte, haos, vieţi sfârtecate sau alterate iremediabil”, spune Hossu.

În aceeaşi postare, el povesteşte şi despre perioada în care a ajuns în mijlocul războiului din Ucraina, în 2022, când a livrat personal o autospecială de pompieri brigăzii din Bakhmut, pe care a cumpărat-o cu 28.000 de euro, bani donaţi de către cetăţeni.

„Voi mi-aţi donat. Eu am cumpărat-o şi am dus-o în inima Bakhmutului, unde a stat doar câteva săptămâni, pentru că avansul trupelor Wagner i-a forţat pe Pompieri să se relocheze în Chasiv Yar, unde şi astăzi (sau mai ales astăzi) ajută la salvarea de vieţi”. (...). Îmi aduc aminte de lacrimile din ochii pompierilor de acolo când au văzut maşina cu numere de România ajungând în faţa lor. Îmi aduc aminte cum cineva din Ambasada Ucrainei le-a povestit vice-miniştrilor ucraineni despre asta şi că reacţia lor şi a miniştrilor ar fi fost "omul nu e întreg la minte". Probabil că e nevoie de o anumită doză de nebunie pentru a face aşa ceva, însă a meritat. Pentru voi, cei care ştiţi deja povestea, care aţi donat, care aţi dat un like sau un share atunci sau în cadrul altor campanii care au ajutat acei oameni care au avut nevoie de ajutor, nu pot decât să vă mulţumesc că mi-aţi oferit oportunitatea să pot ajuta. Mă înclin în faţa voastră”, mai spune Radu Hossu.

