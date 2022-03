Gigantul Amazon iese de pe piața rusească. Alte mari companii care sancționează invadarea Ucrainei

Gigantul comerțului electronic, Amazon, a decis să nu mai livreze produse pentru clienții din Rusia și Belarus și să suspende accesul la serviciul său de Prime Video.

”Având în vedere situația actuală din Rusia și Ucraina, am luat măsuri suplimentare în regiune. Am suspendat livrarea de produse cu amănuntul către clienți cu sediul în Rusia și Belarus și nu vom mai accepta noi clienți AWS din cele două țări și vânzători terți Amazon. De asemenea, suspendăm accesul la Prime Video pentru clienții din Rusia și nu vom mai primi comenzi pentru New World, care este singurul joc video pe care îl vindem direct în Rusia”, a transmis compania într-un comunicat.

Amazon și AWS nu au centre de date, infrastructură sau birouri în Rusia.

„De mult timp, politica noastră este să nu facem afaceri cu guvernul rus”, a mai subliniat gigantul american.

De asemenea, și Nestle, precum și mărcile de tutun Philip Morris și Imperial Brands au decis să sancționeze Rusia în urma invaziei în Ucraina.

Nestle, cel mai mare grup de produse alimentare ambalate din lume, a decis oprirea investițiilor în Rusia. Producătorul de țigări Philip Morris a anunțat că va reduce producția, iar Imperial a decis suspendarea ei.

De la începutul războiului în Ucraina, peste 300 de companii internaționale au anunțat că se retrag, își suspendă sau restrâng activitățile din Rusia.

Printre acestea se află producătorii auto Mercedes-Benz, BMW, Volvo sau MAN, giganții tech Microsoft, Apple sau Dell, branduri internaționale de haine și produse alcoolice, companiile de divertisment Netflix, Walt Disney, Warner Bros. și Paramount Pictures, compania producătoare de mobilă Ikea, Visa și Mastercard și McDonald's, Coca-Cola și Starbucks.