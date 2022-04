Ambasada Rusiei la Dublin, lăsată fără căldură și apă caldă. Reacție puternică a irlandezilor față de invadarea Ucrainei

Ambasada Rusiei la Dublin riscă să rămână fără apă caldă și căldură după ce companiile petroliere din țară au refuzat să îi vândă combustibil, ca reacție la războiul din Ucraina, potrivit presei locale.

În plus, Banca Irlandei a suspendat toate conturile acestei reprezentanțe diplomatice, astfel că nu mai poate face plăți, scrie Irish Mirror.

Pentru rezolvarea problemei, ambasada s-a adresat ministerului irlandez de Externe.

”Ambasada Rusiei în Irlanda rămâne fără combustibil pentru încălzire și apă caldă și se plânge că numeroase companii petroliere irlandeze au refuzat să o aprovizioneze.

Această situație a obligat ambasada să scrie o scrisoare ministrului de Externe, Simon Coveney, cerând guvernului să intervină înainte ca tot stocul de combustibil să se epuizeze.

Într-o scrisoare văzută de Irish Mirror, rușii – ironic, ei fiind cei mai mari exportatori de petrol din lume înainte de invazia Ucrainei – au cerut Ministerului Afacerilor Externe să intervină”, scrie publicația citată.

