Şeful diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a anunțat joi seară că ambasada țării sale în Ucraina, care a fost transferată la Liov (vest) la începutul lunii martie după lansarea ofensivei ruse, se va întoarce la Kiev.

”Această relocare va avea loc foarte curând şi va face posibilă aprofundarea sprijinului acordat de Franţa Ucrainei în toate domeniile pentru a face faţă războiului declanşat de Rusia la 24 februarie”, a anunţat Ministerul de Externe într-un comunicat.

Şeful diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a făcut acest anunţ în cursul unei discuţii telefonice cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba.

Spoke with my French counterpart @JY_LeDrian. Grateful to France for supporting the oil embargo on Russia at the level of the EU. Ukraine is convinced that this step needs to be taken as soon as possible. I highly appreciate France’s decision to return its ambassador to Kyiv.